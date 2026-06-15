Buonissime notizie per Gasperini e per i tifosi giallorossi in vista della prossima stagione: tutti i dettagli.

La Roma è letteralmente scatenata sul calciomercato e ha tutta l’intenzione di allestire una super squadra in vista del prossimo anno. L’obiettivo della dirigenza giallorossa è quello di prendere calciatori funzionali al credo tattico di Gian Piero Gasperini, ma anche di blindare i pezzi più pregiati della rosa.

Tra questi rientra sicuramente Mehmet Zeki Celik, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che è ormai vicinissimo al rinnovo. Il laterale turco classe ’97 – secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’ – avrebbe infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento visto che la differenza di 600 mila euro tra domanda e offerta sarebbe ormai stata colmata e a breve arriverà la firma.

Una splendida notizia per Gasperini e per i tifosi giallorossi che potranno contare sulla grande duttilità tattica di Celik, bravo sia come braccetto difensivo che come laterale di centrocampo. Niente da fare, invece, per la Juventus che aveva sondato a più riprese il terreno per Celik e che sognava un vero e proprio colpaccio a parametro zero. Celik-Roma, il matrimonio continua.