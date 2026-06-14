“Vi spiego perché così la Juventus non vincerà mai niente” | L’allarme di Jacobelli

L’ennesimo ribaltone dirigenziale scuote la Juventus. Dopo una stagione conclusa con la mancata qualificazione alla prossima Champions League, la società bianconera ha deciso di avviare una nuova rivoluzione ai vertici, optando per un cambio di rotta che ha portato all’uscita di Damien Comolli e all’arrivo di Giovanni Carnevali.

Una scelta maturata al termine di settimane particolarmente complicate, segnate non soltanto dai risultati deludenti sul campo, ma anche dalle crescenti tensioni interne alla dirigenza. Tra i nodi principali ci sarebbero infatti i rapporti sempre più difficili tra Luciano Spalletti e Comolli, una situazione che avrebbe contribuito ad alimentare il clima di instabilità all’interno del club.

La Juventus si ritrova così ancora una volta a ripartire da una nuova struttura dirigenziale, nel tentativo di rilanciare un progetto che negli ultimi anni ha vissuto continui cambiamenti. Dalla panchina agli uffici, passando per le strategie sportive e di mercato, il club bianconero ha attraversato numerose trasformazioni senza però riuscire a ritrovare quella continuità che aveva caratterizzato il lungo ciclo vincente del passato.

Juventus, la dura analisi di Xavier Jacobelli

A Radio Radio Lo Sport Xavier Jacobelli ha espresso un giudizio molto severo sulla gestione della Juventus e sulla scelta di procedere con un nuovo cambio ai vertici societari.

“Questo è l’ennesima rivoluzione in casa Juventus, che continua a cambiare allenatori e dirigenti: in questo modo non vincerà mai niente“, ha dichiarato il giornalista.

Secondo Jacobelli, il problema principale sarebbe proprio la mancanza di continuità progettuale. I continui cambiamenti, infatti, rischiano di impedire la costruzione di una struttura solida e di una visione a lungo termine, elementi che in passato hanno rappresentato uno dei punti di forza della Juventus.

L’arrivo di Carnevali rappresenta dunque l’inizio di una nuova fase per il club bianconero. Resta però da capire se questa ulteriore rivoluzione riuscirà a riportare stabilità e risultati oppure se finirà per alimentare ulteriormente le difficoltà di una Juventus ancora alla ricerca della propria identità.