“L’informazione è drogata e ve lo dimostro con una notizia passata sott’occhio” | Fabio Duranti

Un episodio di cronaca nera consumatosi a Roma lo scorso 18 luglio si fa protagonista dell’editoriale di Fabio Duranti ai microfoni di Un Giorno Speciale per un motivo preciso. Alla stazione ferroviaria Palmiro Togliatti, in periferia est, un cittadino egiziano di 30 anni, Mohammed, è intervenuto per difendere un conoscente da un tentativo di rapina ed è stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite. L’uomo è morto al Policlinico Umberto I dopo otto giorni di agonia.



Il presunto responsabile, un cittadino gambiano di 28 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti del Distretto Prenestino e della Polfer, individuato grazie alle telecamere di sorveglianza e alla testimonianza dell’amico sopravvissuto all’aggressione; l’accusa a suo carico è stata elevata da tentato omicidio a omicidio.

Del caso ha parlato Fabio Duranti ai microfoni di Un Giorno Speciale, prendendolo a esempio di quella che definisce una prassi ricorrente della stampa italiana: l’omissione, nei titoli, delle origini di chi si rende responsabile di reati violenti. “I giornali hanno avuto un ordine di non dire, soprattutto nei titoli di prima pagina, le origini etniche di chi commette questi reati molto gravi”, sostiene il conduttore, mostrando in trasmissione uno screenshot di un articolo di Repubblica sul caso.



Duranti sottolinea come, a suo avviso, i titoli si limitino a parlare genericamente di un “uomo” senza specificarne la provenienza. Va rilevato, per completezza, che nella vicenda in questione anche la vittima era un cittadino straniero, elemento che complica la lettura proposta in trasmissione.

Nel corso dell’editoriale, Duranti allarga il tema anche ai casi di femminicidio e ai reati commessi da donne ai danni di uomini, annunciando ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni sulla rappresentazione mediatica di questi episodi. Il tema dell’attribuzione della nazionalità nei resoconti di cronaca resta oggetto di un dibattito aperto tra chi la ritiene un’informazione di interesse pubblico e chi invece segnala il rischio di generalizzazioni e stigmatizzazione di intere comunità.