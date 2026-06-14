La nomina del nuovo direttore sportivo giallorosso dà ufficialmente il via al calciomercato: tutti i dettagli.

La Roma ha un nuovo direttore sportivo. Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sul sito del club giallorosso: “L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D’Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D’Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!”.

Ma chi sarà il primo colpo di D’Amico? I nomi che circolano sono diversi, ma occhio soprattutto al centrocampo: in caso di addio di Manu Koné – secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera – la dirigenza giallorossa sarebbe intenzionata a dare l’assalto a Yunus Musah, centrocampista del Milan e della nazionale statunitense classe 2002.

Il calciatore originario di New York ha giocato in prestito all’Atalanta nell’ultima stagione ma non verrà riscattato dalla Dea: la Roma, dunque, dovrà essere brava a intavolare una vera e propria trattativa con il Milan per portarlo nella capitale nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.