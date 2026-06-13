La CIA ha finanziato la sinistra arcobaleno: ecco le prove | Thomas Fazi

Come il Congress for Cultural Freedom ha trasformato la sinistra europea da anticapitalista a "woke" - e perché conta ancora oggi

Thomas Fazi torna su Un Giorno Speciale con una tesi dirompente: la trasformazione culturale della sinistra occidentale negli ultimi settant’anni non è stata spontanea. È stata finanziata. Il volume è La guerra fredda culturale di Frances Stonor Saunders, analisi documentata di come la CIA, attraverso il Congress for Cultural Freedom, abbia costruito sistematicamente la propria egemonia culturale sull’Europa del dopoguerra.

La sinistra che doveva parlare di imperialismo

L’Europa che emerge dalla Seconda guerra mondiale è ostile al progetto americano. Il liberalismo economico è screditato, i partiti socialisti e comunisti godono di consensi enormi, perfino la destra gollista esprime una visione sovranista incompatibile con il ruolo di protettorato che Washington ha in mente per il continente.

La vecchia sinistra metteva al centro le questioni di classe e la critica all’imperialismo. Esattamente ciò che gli Stati Uniti non potevano tollerare. La soluzione non fu eliminarla. Fu trasformarla.

Il progetto: una sinistra sterilizzata

Attraverso il Congress for Cultural Freedom, la CIA finanziò una nuova generazione di intellettuali in tutta Europa — di sinistra, ma anticomunisti. Figure come Foucault, Bernard-Henri Lévy, Glucksmann soppiantarono la vecchia guardia antiimperialista di Sartre, introducendo un messaggio filosofico paralizzante: la realtà non si può comprendere, non esistono leggi della storia, il cambiamento può essere solo individuale.

“È possibile tracciare un filo diretto tra queste idee e le degenerazioni del liberal-progressismo woke”, sostiene Fazi. Il focus della sinistra si è spostato dai diritti sociali ai diritti civili, dalle contraddizioni principali del capitalismo a quelle secondarie — genere, identità, rappresentanza. In Italia il gruppo privilegiato dalla CIA fu quello degli azionisti, i socialisti liberali vicini a Rosselli, documentati nel libro nome per nome.

Una guerra vinta sul piano culturale

La guerra fredda, ricorda Fazi, non fu vinta militarmente né economicamente, ma culturalmente – neutralizzando il dissenso interno all’Occidente in modo silenzioso e duraturo. “Questa trasformazione non è stata organica. È stata finanziata con i soldi della CIA”.

E se accadeva allora, è lecito chiedersi se non accada anche oggi – ogni volta che un intellettuale adotta posizioni stranamente funzionali al sistema.