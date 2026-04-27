Momento delicatissimo per Matteo Berrettini: l’ultimo annuncio taglia le gambe ai suoi tifosi.

L’Italia del tennis vive oggi un momento straordinario grazie alle imprese di JanniK Sinner che, dopo il trionfo a Montecarlo, è tornato al comando dalla classifica mondiale. Il campione di San Candido ha ora l’opportunità di allungare, per via dell’infortunio occorso ad Alcaraz che lo costringerà a saltare due appuntamenti importantissimi come gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

Italia del tennis che, al contempo, vive anche un momento complesso a causa dei deludenti risultati di Matteo Berrettini. Il 30enne romano è addirittura uscito dalla Top 100 e sarà davvero complicato ora venirne fuori come raccontato da Adriano Panatta nel corso del consueto appuntamento con la ‘DS’: “Ho visto giocare Matteo fin dalla juniors e mi dispiace tanto. La crisi è evidente, ormai non riesce a fare neanche il minimo sindacale. Gli manca continuità e non vedo alcun segnale di ripresa ad oggi”.

Un messaggio duro che sicuramente non farà sorridere i tanti sostenitori di Berrettini: i prossimi appuntamenti ci diranno dove può davvero arrivare Matteo che vive, senza ombra di dubbio, il momento più delicato della sua carriera.