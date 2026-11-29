Fino al 24 febbraio 2022 era uno degli economisti più ascoltati del pianeta. Jeffrey Sachs, docente alla Columbia University, è stato consulente di tre segretari generali dell’ONU e di numerosi governi. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina è finito tra le voci scomode, e oggi viene bollato come “putiniano” in ambienti politici molto diversi tra loro. Sachs ha rilasciato una nuova intervista a InsideOver. Nel frattempo negli Stati Uniti si discute di un libro di Stephen Kinzer, ex corrispondente del New York Times, che fa risalire le radici della crisi tra Mosca e Kiev al dopoguerra. Il tema non è inedito. I documenti declassificati della CIA descrivono l’operazione Aerodynamic, con cui dal 1949 l’agenzia sostenne i nazionalisti ucraini in funzione antisovietica. Nel febbraio 2024 un’inchiesta del New York Times ha raccontato la rete di basi di intelligence sostenute dalla CIA lungo il confine russo.

Una guerra che qualcuno vuole più grande.

La franchezza di Sachs, intervistato già in passato da Roberto Vivaldelli, è il primo dato che emerge. “È stato molto franco e diretto, e dice cose che sottoscrivo. Una è che l’Ucraina sia determinata a provocare una guerra più ampia, a trascinare tutto l’Occidente e la NATO in un conflitto con la Russia. Non è un mistero, è una cosa nota. A suo modo è anche un obiettivo legittimo per l’Ucraina, ma un po’ meno per noi”.

Poi c’è la questione delle operazioni più recenti. “Sachs mette in dubbio, secondo me, l’onestà di Trump, o almeno la sua capacità di controllare il proprio Stato profondo. A proposito degli ultimi avvenimenti nel Mediterraneo e dell’attacco al ponte in Crimea, dice che è ovvio che l’MI6, quindi il Regno Unito, ma anche la CIA aiutino l’Ucraina: certe operazioni gli ucraini non le fanno da soli. È del tutto evidente, sono operazioni fatte con l’aiuto degli europei, dei britannici e della CIA. A quel punto resta il dubbio se Trump ci sia o ci faccia, cioè se si stia impegnando seriamente in un negoziato o se, come sempre, giochi su più fronti. Oppure, ed è un’ipotesi plausibilissima, non controlla affatto i suoi apparati di intelligence”.

Leader senza popolo, politiche senza logica.

L’affondo più duro di Sachs riguarda le cancellerie europee. “C’è un attacco ai leader europei che mi sento di sottoscrivere: quello che fanno è del tutto privo di logica ed è soprattutto contro l’interesse dei popoli europei. Sachs parla di una Gran Bretagna ferocemente russofoba, di Macron che cerca di ricostruire l’impero francese e di un Merz che sembra volere una rivincita storica contro la Russia. Tutto questo, dice, è patetico, ed è esattamente ciò che potrebbe portare l’Europa alla distruzione, per mano di politici in genere disprezzati dai loro stessi elettori. E questa non è un’opinione: Merz, credo, è a livello di sondaggi tra i leader più impopolari della storia, lo sostiene solo il 10% dei tedeschi o giù di lì. È un dato di fatto”.

La storia che non comincia nel 2022.

Il libro di Kinzer sposta indietro l’orologio, oltre il 2022, oltre Maidan e oltre la caduta del Muro. “Speriamo che venga tradotto anche in italiano, perché negli Stati Uniti sta facendo molto parlare. La tesi, documentata, è che l’Ucraina sia sempre stata impiegata dall’Occidente per destabilizzare prima l’Unione Sovietica e oggi la Russia. Il progetto si chiamava Aerodynamic e prevedeva di infiltrare paracadutisti nell’Ucraina che allora faceva parte dell’Unione Sovietica”.

Quei paracadutisti erano reclutati tra i partigiani nazionalisti ucraini, molti dei quali avevano collaborato con i nazisti. “Erano reclutati dopo la fine della guerra e paracadutati in Ucraina, sempre con l’obiettivo di destabilizzare, perché l’Ucraina è sempre stata vista come un paese strategico per minare l’Unione Sovietica. È un progetto che parte da lontano, che si è sommato ad altri progetti della CIA e dell’intelligence e che ha sempre visto l’Ucraina come un ponte per questo tipo di operazioni. Arriva fino ai giorni nostri, con l’installazione di basi lungo il confine, di cui ha parlato il New York Times. Kinzer non è uno sprovveduto: è un docente universitario e un giornalista che ha lavorato per il New York Times. Parliamo di un libro molto importante, di cui stranamente in Italia si parla molto poco”.