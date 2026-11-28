Sette droni navali contro la corvetta russa Merkury, ormeggiata nella base di Bengasi, e contro un cargo al largo della città: il 22 novembre la guerra tra Russia e Ucraina è approdata a 700 chilometri dalla Sicilia. Kiev lo ha rivendicato, Roma è in allarme. Tajani ha espresso preoccupazione al collega ucraino Sybiha, Salvini ha protestato con l’ambasciatore di Kiev per atti di guerra “a pochi chilometri dalle coste italiane”, Conte ha giudicato grave che l’Italia non ne sapesse nulla.

Ma quello stupore, per Manlio Dinucci, non regge. “Salvini, Conte, ma dove vivete? Oltre 200 ufficiali ed esperti dell’esercito ucraino sono schierati in Libia in accordo con il governo di Tripoli guidato da Dbeibah. Sono di stanza presso l’Accademia dell’Aeronautica Militare a Misurata, dove si trovano forze italiane, turche e statunitensi del Comando Africa, oltre a un centro di intelligence britannico”.

Ucraini in Libia

“Gli ucraini dispongono di una seconda base attrezzata per il lancio di droni aerei e navali a Zawiya, a ovest di Tripoli. Il Ministero della Difesa conferma la missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, 200 militari con il comando schierato a Tripoli e a Misurata. È possibile che non sia giunto sentore all’Italia di cosa facciano questi ucraini là?”.

Già in primavera Analisi Difesa si chiedeva se i nostri soldati cooperino o coabitino con chi colpisce le navi russe, ipotesi che porterebbe Roma ai limiti della belligeranza contro Mosca. “Quelle domande oggi sono ancora più brucianti, e ancora aspettiamo le risposte”.

Da Leonardo a Fincantieri, la filiera italiana dei droni

Chi fabbrica i mezzi, secondo Dinucci, non è mai soltanto spettatore. “La Leonardo, controllata per oltre il 30% dal Ministero dell’Economia, ha creato la Leonardo Ukraine dentro Brave1, il polo statale ucraino per l’innovazione della difesa. La Fincantieri, anch’essa pubblica, è l’unica azienda italiana tra i fondatori dell’alleanza industriale UE-Ucraina sui droni, di superficie e sottomarini. E questi droni vengono guidati da migliaia di chilometri attraverso sistemi satellitari che non sono ucraini: Starshield, la variante militare di Starlink, il GPS statunitense e il Galileo europeo”.

Sullo sfondo pesa la morte di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, tecnici di Rheinmetall Italia uccisi in Kuwait da droni mentre lavoravano ai radar dell’antiaereo Skyguard. “L’Italia è molto più in guerra di quanto dica, e di questo si dovrà rendere conto: stando in guerra si finisce in queste situazioni”.

Grandangolo | Con Manlio Dinucci