Dal 17 novembre Bossetti esce da Bollate per lavorare e la polemica si riaccende. Il suo avvocato, Claudio Salvagni, risponde che non è un privilegiato e torna sulla prova del DNA: secondo la difesa, il profilo di Ignoto 1 risulterebbe analizzato prima che fosse fotografato il frammento degli slip da cui è stato estratto. "È come avere il risultato dell'esame del sangue prima di aver fatto l'esame".

Era il 26 novembre 2010 quando Yara Gambirasio, 13 anni, sparì nel nulla a Brembate di Sopra, nella Bergamasca. Il suo corpo fu ritrovato tre mesi dopo in un campo di Chignolo d’Isola. Sugli slip e sui leggings della ragazza gli investigatori isolarono un profilo genetico maschile sconosciuto, che chiamarono Ignoto 1. Per dargli un nome furono confrontati i campioni di migliaia di persone della zona. Nel 2014 si arrivò a Massimo Bossetti, carpentiere di Mapello, poi condannato all’ergastolo in via definitiva. Oggi Bossetti è detenuto nel carcere di Bollate e lavora per la Coimec, l’azienda che ha aperto un’officina nell’area industriale dell’istituto. Ora potrebbe uscire per lavorare e rientrare in cella la sera, come prevede il cosiddetto articolo 21 dell’ordinamento penitenziario. La stessa misura è stata concessa ad Alberto Stasi, che dai giudici della Sorveglianza di Milano ha ottenuto di poter lavorare all’esterno e di rientrare la sera a Bollate.

La notizia ha riacceso la polemica: come si può parlare di rieducazione per chi continua a dichiararsi innocente?

Bossetti e il lavoro fuori dal carcere: “Non è un privilegiato”

Per l’avvocato Claudio Salvagni, che lo difende da anni, la questione va rovesciata. “Lui il lavoro esterno non lo voleva, ci ho quasi dovuto litigare. Gli ho detto: Massimo, devi tenere due binari. Da una parte ci sono le iniziative della difesa, dall’altra il tuo percorso in carcere. La pena ha un contenuto riabilitativo”. E nessuno, va precisato, gli ha spianato la strada: “Non l’abbiamo chiesto noi e non l’ha chiesto lui, l’ha proposto la direzione del carcere. Bossetti è stato trattato esattamente come gli altri, e i detenuti che lavorano all’esterno sono decine”.

Quanto al fatto che continui a negare, la risposta è secca: “Nega perché non si è mai potuto difendere. E se non si vogliono concedere questi benefici, basta cambiare la legge”.

Chi non può verificare la prova, non può nemmeno difendersi.

Il DNA di Ignoto 1, la prova su cui si regge tutto

Il cuore del caso è sempre lo stesso. “Questo processo si fonda tutto sul DNA, lo dice la stessa sentenza di primo grado. Senza il DNA non ci sarebbe neppure un indizio”. Il problema, secondo la difesa, è che quella prova non è mai stata verificata davvero. Bossetti ha chiesto di ripetere le analisi con una perizia, ma la risposta è stata che il materiale genetico era esaurito. “Poi, a processo finito, un’inchiesta giornalistica ha scoperto che c’erano ancora 54 campioni. Due giorni dopo essere riemersi, sono stati distrutti”.

Un complotto? “Lasciamo perdere: io sto ai dati oggettivi. In un Paese civile non può accadere che un imputato non si possa difendere. Altrimenti può succedere che ci sia un innocente in carcere e dopo trent’anni gli si chieda scusa”.

Le foto e i metadati: perché la difesa chiede la revisione

La novità su cui punta il legale arriva dalle fotografie dei reperti. La difesa le ha chieste ai RIS dei Carabinieri e le ha ricevute solo dopo undici anni. Ogni foto digitale conserva i cosiddetti metadati, cioè la data e l’ora dello scatto, registrate in automatico. Lo stesso vale per l’elettroforesi, l’analisi di laboratorio che “legge” il profilo genetico. Confrontando le due cose, sarebbe emerso un cortocircuito temporale. “Il risultato dell’analisi risulta precedente alla fotografia del frammento di tessuto da cui è stato estratto il DNA. È come avere il risultato dell’esame del sangue prima di aver fatto l’esame. Ed è impossibile, perché l’estrazione distrugge il frammento: dopo non poteva più essere fotografato”. La conclusione è netta: “Quel DNA non può provenire dagli slip e dai leggings di Yara”.

Secondo Salvagni, anche altri elementi non sarebbero mai stati presi in considerazione: “Abbiamo scoperto solo l’anno scorso che c’è un pelo sotto un’unghia della ragazza. E ci sono due tracce positive al liquido seminale sulla felpa e sul giubbotto, mai riportate”. Da qui la richiesta di revisione del processo, che “tecnicamente si potrebbe presentare domani”.

Resta un’obiezione pesante. Quel profilo genetico ha portato gli investigatori a scoprire che Bossetti aveva un padre naturale diverso da quello ufficiale, una storia che nessuno conosceva. Per la difesa, però, non dimostra nulla. Tra centinaia di reperti analizzati, basta che venga esaminata la provetta sbagliata. “Quella provetta la posso analizzare un miliardo di volte e mi darà sempre lo stesso risultato. Ma se non viene dagli slip e viene da una cazzuola, cambia tutta la storia. E una volta in mano quel DNA, era ovvio arrivare a qualcuno del posto: cosa dovevano trovare lì, il pescatore di Mazara del Vallo? Hanno trovato un muratore. A me oggi non interessa più se c’è un errore: mi interessa che non si sa da dove arriva quel DNA”.

Nel video l’intervista a Lavori in Corso.