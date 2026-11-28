“Gli europei decidano se vogliono la pace o la guerra”. Così ha solennemente dichiarato nei giorni scorsi Vladimir Putin, presidente della federazione russa. Si tratta in effetti di parole chiare e distinte, che meritano di essere pur telegraficamente commentate. Una volta di più il presidente russo lascia intendere che l’eventuale guerra con l’Europa dipende unicamente da quest’ultima, alla quale appunto spetta di decidere cosa realmente voglia fare, se intraprendere la via delle armi o se viceversa cercare una feconda pace. La Russia, per parte sua, come lo stesso Putin peraltro ha molteplici volte dichiarato, non ha alcun interesse a guerreggiare con gli euroinomani di Bruxelles. A voler essere storicamente rigorosi, la Russia non ha mai mosso guerra agli europei, i quali invece in più occasioni, da Napoleone in poi, hanno provato a dare l’assalto alla Russia stessa, sempre peraltro va ricordato, con esiti infausti. Cosa vuole dunque fare Bruxelles?

Questa è la domanda fondamentale. Ordunque il livello della propaganda russofobica in Europa ha raggiunto livelli mai sperimentati in precedenza e, come si vede ovunque, ogni giorno si fa più radicale, lasciando intendere che di fatto la Russia di Putin sia responsabile di tutte le malefatte che si registrano nel vecchio continente. Una propaganda indubbiamente demenziale, certo, ma che continua a essere ribadita urbi e torbi e che fa presa sulle masse prive di senso critico e disposte a bersi la narrazione egemonica. Sembra insomma che Bruxelles stia facendo di tutto per far salire la tensione alle stelle e per produrre in tal guisa la condizione ineludibile per un conflitto con la Russia di Putin, fingendo però con somma ipocrisia che sia la Russia stessa a cercare lo scontro che è voluto da Bruxelles. Con ciò è crollato in vero anche l’ultimo caposaldo della propaganda europeisticamente corretta, così come si era venuta formando e scolpendo fin da quando l’Unione Europea si era costituita.

Ci avevano infatti garantiti sul fatto che l’Unione Europea ci avrebbe protetti dalle guerre e invece la troviamo oggi in prima linea nel propiziare in ogni modo il conflitto con la Russia di Putin. Questa è l’Unione Europea oggi, un treno in corsa verso l’abisso come non mi stanco mai di sottolineare, una realtà che di tutto sta facendo per trascinare i popoli europei nel conflitto con la Russia di Putin.