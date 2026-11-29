Servono quasi 40 milioni per regalare a Gasperini un grandissimo calciatore a gennaio. Come riportato da Fabrizio Aspri, la trattativa è concreta, i dirigenti della Roma sono al corrente del malcontento di Lookman, che non sta trovando lo spazio che vorrebbe a Madrid. L’occasione è ghiotta, la Roma in lotta per il primo posto potrebbe regalarsi l’esterno che il suo allenatore attende da tempo.

Fabrizio Aspri fa il punto della situazione: “Saranno almeno due mesi che stiamo ampiamente raccontando questo, la gara col Barcellone è stata un po’ la chiave di volta, non avendola giocata, Lookman ha avuto un malumore importante, che ha poi trasmesso a chi di dovere. I messaggi arrivano a Roma in automatico, a coloro che un tempo hanno realizzato il sogno di portare Malen a Roma. Io penso che già si siano attivati per cercare di capire come quei 35-40 milioni per Lookman possano diventare qualcosa di concreto e realizzabile, considerando anche l’ingaggio che è di un certo livello. Pocchio perché è una trattativa concreta”.