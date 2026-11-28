La Lazio vince ancora e resta in vetta in solitaria, a Torino finisce 1 a 2 per la squadra di Gattuso, capace di andare in vantaggio con due gol nel primo tempo, per poi soffrire subendo un solo gol e portando a Roma i tre punti.

Franco Melli: “Più vicini al sole, senza precipitare. Adesso i detrattori, quelli che aspettano l’imprevisto, hanno rimandato l’appuntamento alla prossima. Non vogliamo pensare al domani. Questa Lazio non ha più aggettivi che possano qualificarla. Nella più bella partita che ha fatto il Torino, due minuti in edizione danese hanno permesso a Gattuso di vincere la partita.

Mai successa una cosa del genere. Non lo diciamo, con questi numeri 4 volte su 5 la squadra che è prima a fine anno è campione d’Italia. Gattuso sta facendo volare una squadra che Sarri aveva lasciato in frantumi”.