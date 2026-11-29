La Roma stravince in casa contro il Monza. in una partita resa facile da Malen e in discesa da Soulé. Si riprende il secondo posto la squadra di Gasperini, che continua il suo inseguimento alla vetta occupata dalla Lazio. Il commento della partita è affidato a Luigi Ferrajolo.

“Vittoria facile, già nel primo tempo si era visto tutto. La squadra sta bene fisicamente, bisogna capire cosa si è fatto Malen. La partita è stata aperta dall’attaccante olandese che ha fatto un gran bel gol. Malen per la Roma è importante, in una squadra che ha fatto 40 gol. Siamo su cifre assurde, con le squadre medio basse la squadra di Gasperini martella. In Europa solo il Barcellona ha fatto meglio. Temevo questa partita ma è stata più facile del previsto”.