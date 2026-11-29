A sette anni dalla morte nel carcere federale di Manhattan, il caso Jeffrey Epstein torna a dividere esperti e politica. Il 16 novembre a Londra il ricercatore Michael Freeman, tra i curatori del Journal of Forensic and Legal Medicine, ha presentato la sua revisione del fascicolo autoptico, fornitogli dal fratello del finanziere. A suo giudizio le lesioni sarebbero più compatibili con uno strangolamento che con un’impiccagione. Lo studio non è stato sottoposto a peer review, Freeman non ha esaminato il corpo e l’ufficio del medico legale di New York conferma il suicidio. Intanto a Washington la commissione Vigilanza della Camera, a guida repubblicana, ha criticato la gestione dei file da parte del Dipartimento di Giustizia, tra vittime esposte e nomi oscurati.

Le telecamere spente

Il lavoro di Freeman, spiega Roberto Vivaldelli, che ne ha scritto su InsideOver, poggia su un anno di analisi di fotografie e documenti forniti da Mark Epstein, mai convinto dalla versione ufficiale. Le lesioni al collo e l’ematoma sulla spalla sinistra indicherebbero uno strangolamento da dietro con un laccio, a cui la vittima avrebbe tentato di opporsi. Per Vivaldelli quella versione era già piena di anomalie: Epstein era sorvegliato a vista dopo un presunto precedente tentativo di togliersi la vita, in un carcere di massima sicurezza, eppure i protocolli sarebbero stati disattesi. “L’elemento delle telecamere che non funzionavano è francamente abbastanza ridicolo”, sostiene.

Conclusioni simili a quelle già espresse da Michael Baden, presente all’autopsia su incarico della famiglia. Per Bianchi e Vivaldelli ci sarebbero dunque gli elementi per riaprire il caso di un uomo che custodiva segreti scomodi e la cui morte, ritengono, ha fatto comodo a molti.

La partita dei file

Sul fronte politico, ricordano i due, gli Epstein Files hanno incrinato la base MAGA di Donald Trump, che in campagna elettorale ne aveva promesso la pubblicazione per poi opporsi, fino alla legge approvata nel novembre 2025. Vivaldelli cita il repubblicano Thomas Massie, battuto alle primarie in Kentucky dal candidato sostenuto da Trump e in carica fino al 3 gennaio, e a suo avviso a pesare sarebbe stata la lobby filo-israeliana.

Alla domanda di Bianchi sul perché Ghislaine Maxwell sia finita in secondo piano, Vivaldelli la definisce “una figura centrale, forse più importante di Epstein”. Nella sua lettura sarebbe stata il punto di contatto con apparati di intelligence britannici e israeliani, anche per via del padre Robert, a suo dire ritenuto un agente del Mossad. Quanto all’archivio di riprese di personaggi influenti, si domanda a quale scopo costruirlo se non per ricattarli. Per lui è un copione antico: “Una storia che racconta la storia dell’uomo, si ripete continuamente e ci si casca continuamente, non c’è proprio verso”.