Il certificato è già pronto e Ferrajolo non ha dubbi su chi debba riceverlo. A Parigi, sul campo dei campioni d’Europa, la Roma ha ottenuto un pareggio che, a suo giudizio, vale più di un semplice punto in classifica.

“Se aveva bisogno, stasera gli diamo il certificato di laurea come squadra che ha raggiunto ormai certi livelli. L’esame era tosto, l’ha affrontato con grande coraggio, con grande determinazione, con grande spirito di gruppo, che è fondamentale in una squadra. Mi è piaciuta molto”, sono le parole con cui Ferrajolo promuove la prova dei giallorossi.

I numeri dicono Roma

A colpire è soprattutto il modo in cui la squadra ha retto il confronto. “Il Paris Saint-Germain ha avuto più possesso palla, però la Roma ha fatto più tiri in porta dei francesi”, sottolinea Ferrajolo. “Quindi questo vuol dire che è una squadra che ormai conosce bene il canovaccio, si muove con intelligenza.”

Il dubbio su Malen

Resta però un interrogativo sulle scelte iniziali. “Perché non ha Malen dall’inizio, visto che anche Castro non mi sembrava in una condizione splendida?”, si chiede Ferrajolo, che non nasconde la perplessità nonostante la serata positiva.

Un segnale di maturità

Il giudizio finale, però, resta pienamente favorevole. “Nel bagliore di questo pareggio molto bello e molto importante, proprio per la maturità, la consapevolezza che la squadra raggiunge andando a pareggiare largamente, senza soffrire eccessivamente sul campo dei campioni d’Europa, questo risultato vale molto, vale più del punto che forse ci consentirà alla Roma ora di andare avanti.”

E sul discorso qualificazione Ferrajolo preferisce non sbilanciarsi: “Io non faccio calcoli, però è il segnale forte di una squadra matura che sta crescendo e che sta migliorando passo dopo passo.”