Svilar 6,5
Fa lo spettatore per più di un’ora, poi sfodera una parata a mezz’aria per proteggere l’angolino alla sua sinistra che lascia tutti a bocca aperta. Questo fanno i grandi portieri. Grandissimi.
Balerdi 6
Parecchia intensità che ogni tanto sconfina nella frenesia; quando accompagna l’azione offre un riferimento, però anche stavolta si espone a rischi elevati con troppo campo alle spalle, come a Parma.
N’Dicka 7,5
Un maharajah, per lo stile e per la pulizia degli interventi. A Varela prende le misure dopo un minuto, massimo due.
Hermoso 7
In questo momento è il giocatore più manifestamente leader tra i pretoriani di Gasperini. Lì dietro protegge, altrove accompagna, quando sale prova pure a pungere.
Lulli 6
Partita diligente, più che trascinante.
Koné 6,5
Voto all’interdizione e alla prima impostazione, senza contemplare il tiro (non) in porta.
Cristante 7
Lubrificante tattico a un ingranaggio difficilmente migliorabile.
Wesley 6,5
Spinge e costringe.
Mora 6,5
Pasteles de nata da gustare nella trequarti.
Soulé 7,5
Il gol del tre a zero, per preparazione e traiettoria, è roba degna di quel numero dieci suo connazionale. Proprio quello.
Per il resto, la torta è degna della ciliegina.
Malen 7
Gogkichidze tenta di amputargli un piede, lui nel frattempo aveva aperto le marcature con una rasoiata perfetta a incrociare. Chiamatelo Gillette.
Castro 6,5
Vuole il gol come gli affamati cercano il pane. Lo trova con merito, da rapace e l’esultanza è liberatoria.
Dybala 6+
Con delicatezza, verso il derby.
Ghilardi 6,5
Vita facile ed eleganza, con assist.
Koulierakis 6
Essenziale in quel poco che ha da marcare quando entra.
Pisilli SV
Gasperini 8
Roma un po’ stanca, ma l’identità maschera ogni ruga d’espressione.