Svilar 6,5

Fa lo spettatore per più di un’ora, poi sfodera una parata a mezz’aria per proteggere l’angolino alla sua sinistra che lascia tutti a bocca aperta. Questo fanno i grandi portieri. Grandissimi.

Balerdi 6

Parecchia intensità che ogni tanto sconfina nella frenesia; quando accompagna l’azione offre un riferimento, però anche stavolta si espone a rischi elevati con troppo campo alle spalle, come a Parma.

N’Dicka 7,5

Un maharajah, per lo stile e per la pulizia degli interventi. A Varela prende le misure dopo un minuto, massimo due.

Hermoso 7

In questo momento è il giocatore più manifestamente leader tra i pretoriani di Gasperini. Lì dietro protegge, altrove accompagna, quando sale prova pure a pungere.

Lulli 6

Partita diligente, più che trascinante.

Koné 6,5

Voto all’interdizione e alla prima impostazione, senza contemplare il tiro (non) in porta.

Cristante 7

Lubrificante tattico a un ingranaggio difficilmente migliorabile.

Wesley 6,5

Spinge e costringe.

Mora 6,5

Pasteles de nata da gustare nella trequarti.

Soulé 7,5

Il gol del tre a zero, per preparazione e traiettoria, è roba degna di quel numero dieci suo connazionale. Proprio quello.

Per il resto, la torta è degna della ciliegina.

Malen 7

Gogkichidze tenta di amputargli un piede, lui nel frattempo aveva aperto le marcature con una rasoiata perfetta a incrociare. Chiamatelo Gillette.

Castro 6,5

Vuole il gol come gli affamati cercano il pane. Lo trova con merito, da rapace e l’esultanza è liberatoria.

Dybala 6+

Con delicatezza, verso il derby.

Ghilardi 6,5

Vita facile ed eleganza, con assist.

Koulierakis 6

Essenziale in quel poco che ha da marcare quando entra.

Pisilli SV

Gasperini 8

Roma un po’ stanca, ma l’identità maschera ogni ruga d’espressione.