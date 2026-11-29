L’avversario era già in partenza uno dei più complicati da affrontare, la Juventus gli consegna anche la superiorità numerica dopo un quarto d’ora, per colpa delle frustrazioni di Kolo Muani, il quale mette a segno il primo gol…del Como, che da quel momento in poi non si ferma più, anche perché non trova più la Juventus di fronte a sé.

La qualità degli uomini di Fabregas non l’abbiamo scoperta stasera, certo; abbiamo però capito che la Juventus, quando incontra una prima criticità, poi è capace di generarne altre da se stessa e in alcune serate, come se non bastasse, “riesce” a essere anche sfortunata.

Il Como ha grandi meriti, a livello strategico, perché capisce subito che ai bianconeri scotta il pallone tra i piedi e che, espulsione a parte, c’è solo da aspettare per cercare il varco giusto. Dopo il vantaggio firmato da Nico Paz, la Juventus non si dimostra né arrabbiata né rabbiosa, ma solo imbarazzata, col risultato di terminare in modo imbarazzante. Alla fine si è divertito meno del solto pure il Como.