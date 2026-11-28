Mentre le code del Black Friday si allungano davanti ai negozi di elettronica, sembrerebbe facile dare ragione a Huxley. Nel 1985 il sociologo Neil Postman, in Divertirsi da morire, sosteneva che l’Occidente somigliasse più al Mondo nuovo (1932) che a 1984 (1949). Al posto di un Grande Fratello che opprime, ci sarebbe un pubblico così addomesticato dallo svago e dal benessere da adeguarsi da solo. Quarant’anni dopo la questione torna attuale. L’Europa che ha costruito la propria identità sul Green Deal e sulla transizione energetica ha lanciato nel 2025 il piano ReArm Europe, che punta a mobilitare fino a 800 miliardi di euro per la difesa. Due agende difficili da tenere insieme, che però convivono nei palazzi e nei discorsi di tutti i giorni.

Il benessere promesso è sparito, la contraddizione no.

La lettura di Postman, secondo Guendalina Middei, non regge più. “Onestamente oggi vedo molto poco divertimento, molto poco benessere e molto poco svago tra la popolazione. Siamo un po’ figli di Fight Club, quel film diventato un cult che criticava il capitalismo e l’edonismo, un sistema che ricalca molto la distopia del Mondo nuovo. Quel mondo oggi lo vedo abbastanza sparito. Sembra un paradosso dirlo durante il Black Friday, con le folle che vanno a comprarsi l’iPhone. Siamo anche la società dei Labubu, quei pupazzetti orrendi per cui la gente si metteva in fila per ore. Questo c’è, ma io nel nostro mondo vedo molto più Orwell”.

Non si tratta soltanto dei “due minuti d’odio” o della neolingua, il linguaggio ridotto all’osso dal regime. “Il principio di base era semplice: meno parole hanno le persone, più il linguaggio è semplificato, più è difficile formulare un pensiero critico. Ma c’è un aspetto di 1984 che mi ha colpito e che la prima volta non ero riuscita a capire: il bipensiero. Significa credere qualcosa e allo stesso tempo credere fermamente nell’esatto opposto. Pensavo fosse un’invenzione letteraria, una cosa impossibile. Eppure la vedo applicata ogni giorno, dalle persone comuni come dalla politica”.

Ecologia e riarmo: due fedi che non possono stare nella stessa testa.

Middei porta un esempio politico. “Negli ultimi anni abbiamo parlato sempre di più di ecologia e di transizione energetica. Soprattutto in Europa abbiamo costruito una cultura e un immaginario con principi da rispettare. Questa filosofia di vita entra profondamente in contraddizione con la cultura del riarmo, della guerra, che è l’esatto opposto dell’ecologia. Eppure le due visioni convivono, e non solo nell’Unione Europea, che ovviamente è schizofrenica: convivono nelle persone. C’è chi è un ecologista convinto, parla del pianeta e dell’ambiente, e allo stesso tempo sostiene il riarmo. Il punto non è stabilire quale delle due sia preferibile o dare un giudizio. Voglio solo sottolineare che sono incompatibili, e che a un certo punto, per semplice coerenza, bisognerebbe scegliere”. La conclusione arriva senza giri di parole. “La nostra società vive ancora nell’illusione dell’edonismo degli anni Ottanta e Novanta, ma sta virando molto di più verso la distopia orwelliana che verso quella di Huxley”.

Chi possiede le parole possiede il mondo.

Se la realtà arriva quasi sempre mediata da un racconto, come già intuiva il sofista Gorgia, la propaganda trova un terreno fertile. “Viviamo in un mondo in cui vengono costruite di continuo narrazioni, filosofie, visioni della realtà, che in politica possono diventare facilmente propaganda. Allora il cittadino si chiede come orientarsi, come raggiungere in questa selva di informazioni una sorta di verità, o almeno la sua minore falsificazione. Purtroppo non esiste una risposta facile né un prontuario pronto all’uso. Conviene informarsi da più canali, ma soprattutto essere consapevoli di un fatto: nessuna notizia, neanche un semplice articolo di cronaca, è oggettiva. La verità, quando viene raccontata, scritta, detta in televisione o alla radio, risponde sempre alle esigenze soggettive di chi la racconta. Togliamoci dalla testa l’idea di un’oggettività assoluta”.

Lo stesso discorso vale per gli algoritmi. “Neanche le intelligenze artificiali sono oggettive, perché sono programmate: riflettono i pregiudizi, le idee e le istruzioni che hanno ricevuto da chi le ha programmate. Quando leggiamo qualcosa dobbiamo chiederci chi l’ha scritta e perché, cosa vuole ottenere, quale obiettivo muove quella tesi, e poi confrontarla con le altre. Più ci si avvicina alla geopolitica, per non parlare della politica interna, più sono gli interessi in gioco. Non possiamo sapere tutto, ma possiamo coltivare il senso critico“.

Quando i commenti diventano intercambiabili, il pensiero non è più tuo.

Il campanello d’allarme, secondo Middei, è la ripetizione. “Mi deve far drizzare le orecchie un’idea ripetuta in continuazione. I social sono un osservatorio davvero interessante delle dinamiche umane. Quando sotto i post dei giornali tante persone scrivono sempre la stessa cosa, con commenti quasi intercambiabili perché usano le stesse parole, capisci che quello non è il loro pensiero: è un pensiero che hanno assorbito da qualcun altro”.

La verità somiglia a un orizzonte. Lo storico Marc Bloch lo aveva capito quando cercò di ricostruire la Grande Guerra, che aveva combattuto in prima persona, e si trovò davanti a testimonianze contraddittorie. Ogni punto di vista che si aggiunge avvicina la curva della conoscenza all’asintoto. Ogni punto di vista che si toglie la allontana, e toglierne è un errore di metodo prima ancora che un atto antidemocratico. “Concordo profondamente: una verità assoluta non esiste. Più voci possiamo ascoltare, più il dibattito è fertile, più convivono punti di vista che portano verità soggettive o quasi oggettive. Il pluralismo è l’essenza della democrazia e della verità stessa, è anche una questione di metodo. Quando su una questione esistono al massimo uno o due punti di vista, o addirittura un racconto a reti unificate, è chiaro che qualcosa non funziona. Lì c’è un disegno, una concertazione dall’alto che spinge per far arrivare un’unica interpretazione dei fatti”.