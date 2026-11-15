“Se scrivi così non sei fatto per l’ufficio”: vera consulenza grafologica in diretta

Nell’epoca delle tastiere a portata di pollice, per molti adulti la scrittura a mano è diventata un gesto raro, quasi un imbarazzo. Eppure c’è chi è convinto che proprio quel gesto, cioè la pressione della penna, i margini lasciati liberi, le pause tra una parola e l’altra, dica di noi molto più di qualunque autopresentazione. Anche davanti a chi deve decidere se assumerci.

Prima ancora di guardare i fogli arriva la premessa di metodo, senza giri di parole: “La grafologia, professionalmente, non può dare interpretazioni a colpo d’occhio né una lettura intuitiva della personalità. È una disciplina che richiede metodo, professionalità e un lavoro tecnico che può durare ore su una sola scrittura, perché ogni scrittura rivela tantissimi segni e quei segni non possono essere interpretati singolarmente, ma, come diciamo in termine tecnico, in solidarietà dinamica”. A parlare è Katia Blasi, grafologa, psicopedagogista e direttrice della Scuola di Grafologia EduGraf APS, chiamata a leggere tre scritture senza sapere chi le abbia firmate.

Chi scrive largo non sta seduto

La prima pagina è anche la più ampia, e non passa inosservata: “È una scrittura dal gesto molto ampio, con una grande occupazione dello spazio, eppure lascia tantissimo bianco: lo vediamo infiltrarsi tra i tratti. Le forme sono belle ampie e curvilinee, e le forme ampie sono forme di accoglienza. La leggibilità non è altissima, ma credo pesi la perdita dell’abitudine: ritrovandosi a scrivere si creano forme che non sono proprio quelle consuete. Se questa persona venisse da me in studio o mi mandasse un curriculum, non la orienterei verso un lavoro che la tiene dietro una scrivania per tantissime ore, ma verso lavori di relazione e comunicazione. Alla scrivania questa scrittura andrebbe in fatica. Ed è lì che serve l’orientamento: il curriculum può dire ‘amo il lavoro metodico, di scrivania’, la scrittura può raccontare altro”.

La mano è quella di Stefano Molinari, che di mestiere sta dietro un microfono. E quel bianco che attraversa la pagina ha un significato preciso: “Lo spazio bianco, in grafologia, rappresenta l’inconscio. Quando scriviamo in modo staccato ci sono delle pause del pensiero, e quelle pause vogliono dire che ci stiamo ascoltando: nell’ascoltarci mettiamo uno spazio anche rispetto all’esterno”.

Il cavaliere e il cavallo

Sul secondo foglio cambia tutto: “Qui c’è una maggiore occupazione dello spazio, ma è una scrittura molto più ordinata e controllata, con una distribuzione regolare delle lettere e un calibro omogeneo. Ha anche una buona continuità grafica: le lettere sono legate tra loro, e questo rimanda a un pensiero logico nei collegamenti. Chi scrive sembra voler mantenere il controllo sull’organizzazione del gesto grafico, e c’è un buon rapporto tra forma e movimento. Ai miei studenti lo spiego con l’immagine del cavallo e del cavaliere: il cavallo è il movimento, il cavaliere è la razionalità che deve tenere la forma. Perché la forma non venga trascinata via, il cavaliere deve saper tenere il cavallo”.

Il cavaliere, in questo caso, è Francesca Pieri, organizzatrice seriale per sua stessa ammissione.

Quando il controllo cede

Il terzo foglio nasconde la sorpresa più interessante, cioè una scrittura che cambia mentre si scrive: “I collegamenti sono molto rapidi, le forme semplificate e chiare. Ma mi ha incuriosito un’altra cosa: nelle prime righe c’è un controllo maggiore, poi nell’ultima parte cambia l’occupazione dello spazio, cambia lo spazio tra le righe. È come se il controllo cosciente cedesse. All’inizio si scrive con una bella grafia, per farsi comprendere e dare una buona immagine di sé; riga dopo riga quel controllo volontario viene meno, il movimento prevale sulla forma e chi scrive si lascia un po’ andare”.

Lettura confermata dall’autrice, Martina Santoro: partita concentratissima, si è distratta strada facendo. Il suo primo istinto, tra l’altro, era stato scrivere tutto in maiuscolo, una scelta che per la grafologia equivale a calare il sipario: “Lo stampatello viene definito una scrittura maschera: non lo interpretiamo, perché sullo stampato non è possibile lavorare. C’è chi lo trova più veloce, ma non lo è: staccando continuamente la penna dal foglio rallenta il gesto grafico”.

Il curriculum torna alla penna

Ed è qui che il gioco diventa una proposta concreta per chi seleziona il personale: “Io tornerei a far scrivere a mano la lettera di presentazione, la lettera motivazionale. Lo sguardo grafologico coglie i tratti reali di una persona e soprattutto quelli specifici per un determinato profilo professionale. Solo attraverso la scrittura fluisce davvero il pensiero: in una lettera manoscritta il candidato si manifesta per quello che è e si apre pur senza saperlo. Faccio un esempio banalissimo: se dichiaro grandi capacità comunicative e poi ho una scrittura fortemente angolosa, ristretta, forse quella comunicazione viene un po’ inficiata”.

Per chi ha passato quarant’anni tra tastiere e schermi, il consiglio è semplice: “Prendiamo esempio da Paesi come la Svezia, che hanno tolto i tablet dalle scuole e hanno riportato la scrittura a mano ripartendo dal corsivo. Torniamo a scrivere e lasciamo che il pensiero fluisca. Non perché io non ami la tecnologia, anzi, per me è fondamentale, ma dobbiamo ricordarci che è un ausilio, non un sostituto della scrittura. Se le due cose vanno a braccetto, riusciamo ad avere davvero delle menti pensanti”.