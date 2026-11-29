Kimi Antinelli 10
Come i gran premi vinti in una sola stagione. Una fusione simbiotica con la monoposto; un quid di fortuna, per di più, che va annoverata tra i talenti di un talento.
Oscar Piastri 8,5
Un finale di stagione, il suo, che sembra il preludio a un grande ritorno di competitività per il 2027.
George Russell 7,5
Uno dei suoi problemi è che ogni prestazione che offre viene interpretata alla luce dei risultati ottenuti dal compagno di team. In ogni caso, con la vettura danneggiata porta a caso la piazza d’onore. Deve sgombrare la mente dalle frustrazioni, per ritrovare la versione migliore di sé.
Gabriel Bortoleto 7
Gara decorosa, per l’AUDI e per lui, a suffragio di un tirocinio ormai quasi completato.
Aston Martin 4
Ennesimo doppio ritiro, ennesima prova del fatto che una monoposto sbagliata è difficile anche da sviluppare.