La gara 10

Sorpassi e contro sorpassi sin dalle prime tornate: tutto divertentissimo, anche se gli spettatori ormai sanno che questa (presunta) spettacolarità è figlia della differente gestione dell’energia e dell’effetto scia del quale beneficiano a turno i vari piloti.

Max Verstappen 10

Alla fine, ancora una volta, è lui a governare il caos.

McLaren 8,5

Norris e Piastri alla fine tirano giù dal podio Kimi Antonelli, sempre con la gestione dell’energia come protagonista, dimostrando che si può dare battaglia verso l’esterno coordinandosi all’interno del team. Discorsi per altre squadre incomprensibili.

Kimi Antonelli 7

Non dimentichiamo la mostruosa qualifica, prima della penalità in griglia. Non corre come uno che ha la pancia piena.

Lewis Hamilton 6,5

Deve provare a rimontare due volte, conscio ormai del fatto che i piloti delle altre scuderie sono avversari, il suo “compagno” di team è invece un nemico.

Charles Leclerc 4

Quando cominceremo a stilare un bilancio realistico contemplando ogni aspetto di questi suoi anni in Ferrari, magari chiamando a testimoniare anche Vettel e Sainz?

Ferrari 2

Sembra il Campo largo prima delle elezioni.