Il cogito è stato il motto della filosofia moderna. Oggi potrebbe esserlo il consumo. Il titolo dell’ultimo libro di Diego Fusaro, Consumo dunque sono, gioca proprio su questo slittamento. Al centro c’è René Descartes, per gli italiani Cartesio (1596-1650), matematico, fisico e padre del razionalismo. Nel 1637 pubblicò il Discorso sul metodo, insieme ai saggi scientifici tra cui la Geometria, dove compare il sistema di coordinate che porta il suo nome. Cartesio scriveva nell’Europa del dubbio. Il geocentrismo era crollato, la cristianità si era spaccata con la Riforma protestante, e la cultura del tempo aveva conosciuto il rogo di Giordano Bruno (1600), l’abiura di Galileo (1633) e le torture inflitte a Tommaso Campanella.

Otto anni di scrittura, una biblioteca intera di studi.

Il libro non nasce in fretta. “È frutto di una lunga gestazione: ho iniziato a scriverlo nel 2018 e vede la luce oggi, nel 2026. Ma il lavoro era cominciato ancora prima, con uno studio matto e disperatissimo delle opere cartesiane, e vi assicuro che Cartesio è un autore meno chiaro e distinto di quanto si pensi. Poi ho dovuto navigare nell’ingens silva degli studi su di lui, che fanno scricchiolare gli scaffali di intere biblioteche. Perché allora scrivere un altro testo su Cartesio? Perché ho provato a interpretarlo da un punto di vista forse inusuale”.

Il punto di partenza è quello che si studia al liceo. “Cartesio è il fondatore della filosofia moderna, il teorico del cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Ma era anzitutto un matematico e un fisico, e si è occupato di filosofia per dare un fondamento certo alle scienze. Viveva nell’epoca del grande dubbio, quello di Montaigne, di una cultura europea che vedeva crollare le proprie certezze: il geocentrismo, la centralità dell’Europa, la centralità della fede. Cartesio parte da quel dubbio ma non si ferma lì, come fa Montaigne nei Saggi: vuole ritrovare un fondamento certo e incrollabile. Usa spesso un’immagine architettonica: il sapere antico e medievale poggiava su fondamenta instabili, come se fosse stato costruito sulla sabbia, e lui vuole costruire su fondamenta solide”.

Dal cittadino della polis all’uomo solo nella sua stanza.

La tesi del libro porta Cartesio fuori dai manuali e dentro la storia economica. “Ho provato a guardarlo dal punto di vista del nascente sistema capitalistico. La mia tesi è che Cartesio dia forza e concetto al capitalismo manifatturiero che stava nascendo. Forgia una nuova soggettività: non più il soggetto comunitario della polis aristotelica o della communitas cristiana, ma il soggetto individualizzato e borghese. Nel Discorso sul metodo ci consegna un’immagine di sé: passa le giornate da solo nella sua stanza, riscaldato dalla stufa, a pensare. Ecco il soggetto borghese che non ha bisogno dell’altro, a cui basta la propria solitudine e che ha rapporti con gli altri solo per l’utile quotidiano. È sostanzialmente l’homo capitalisticus“.

Da qui discende un nuovo rapporto con la natura. “Cartesio avvia anche una riduzione sempre crescente della metafisica. La conserva ancora, ma solo in funzione della scienza: bisogna occuparsene per fondare la certezza delle scienze, non per altro. Cambia anche il valore del sapere. Per Aristotele la grandezza della filosofia stava nel suo non servire a niente, nell’essere un sapere fine a se stesso e per questo superiore ai saperi utilitaristici. Cartesio dice che bisogna liberarsi da questa idea e fondare una filosofia utile, che ci renda, lo scrive testualmente, padroni e signori della natura. È qui che nasce lo sguardo predatorio sull’ente tipico del sistema capitalistico: prima lo si conosce in modo certo, matematico e scientifico, poi se ne dispone per potenziare l’apparato tecnico. Cartesio è in qualche modo il fondatore della moderna visione tecnocapitalistica, con la scienza in primo piano”.

Cambiare i desideri, non l’ordine delle cose.

C’è poi il Cartesio politico, che non ha scritto trattati ma ha lasciato indicazioni precise. “Dai suoi testi si ricava una certa immagine della politica, soprattutto dalle regole della morale provvisoria, dove dice in sostanza che dobbiamo adattarci al mondo e cambiare i nostri desideri più che l’ordine delle cose. Qui viene tenuto a battesimo il carattere adattivo del soggetto capitalistico, che deve limitarsi a farsi inserire nel regime della produzione”.

Il soggetto di oggi, però, è andato oltre il suo modello. “Il soggetto di Cartesio era quello che pensava, calcolava, razionalizzava, riconduceva tutto alla ragione e si liberava di ogni autorità. Per questo nel Discorso sul metodo e nelle Meditazioni metafisiche scrive in prima persona: è un’ontologia autobiografica. Non dice ‘me l’ha detto Dio, me l’ha detto Aristotele, me l’ha detto Tommaso d’Aquino’, dice ‘l’ho scoperto io con la mia ragione’. La soggettività contemporanea è andata oltre: il soggetto odierno è desiderante e postmoderno, più simile alla macchina desiderante di cui scriverà Deleuze che al cogito cartesiano. Però tutto parte da Cartesio. Per questo lo considero il fondatore della filosofia moderna, ma anche il fondatore concettuale del moderno sistema capitalistico”.

Due strade per la modernità: la stufa o l’intero.

Il libro si chiude su un bivio che riguarda ancora il presente. “Non è un giallo, quindi posso svelarvi la conclusione: le due grandi alternative filosofiche della modernità, e ancora del nostro presente, sono Cartesio e Spinoza. Da una parte una filosofia che annulla la metafisica, diventa scienza della certezza rappresentativa e pretende di adattarsi all’ordine delle cose. Nessun filosofo fu più pavido di Cartesio: nell’epoca aperta dal rogo di Giordano Bruno, dall’abiura di Galileo e dalle torture di Tommaso Campanella, si adatta camaleonticamente, non pubblica i suoi libri o pubblica soltanto quelli che non offendono le autorità. Dall’altra parte c’è Baruch Spinoza, la grande alternativa al modello cartesiano, che poi innerverà Hegel, Marx e tutta un’altra storia della modernità: una filosofia che rivendica la metafisica, la conoscenza dell’intero e un’azione politica in chiave comunitaria. Descartes e Spinoza restano le due grandi alternative del discorso filosofico moderno, alla cui luce leggere tutto quello che è venuto dopo”.