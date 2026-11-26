Verona – Radio Radio ha celebrato la conclusione della seconda giornata dell’Assemblea ANCI con un momento musicale allo stand della Gazzetta Amministrativa

Al termine della seconda giornata dell’Assemblea dell’ANCI a Verona, Radio Radio ha voluto celebrare la chiusura dei lavori con un breve momento musicale di intrattenimento, organizzato con il permesso dell’Organizzazione dell’evento nello spazio dello stand riservato alla Gazzetta Amministrativa.

L’iniziativa ha riunito numerosi amministratori pubblici, offrendo un momento di condivisione a conclusione di un evento istituzionale particolarmente impegnativo. I lavori dell’Assemblea hanno infatti riscosso grande successo e ampio consenso, anche grazie alla partecipazione di rappresentanti di tutte le istituzioni.

L’appuntamento è per domani mattina, sempre con Gazzetta Amministrativa.