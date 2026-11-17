Un foglio a quadretti, una griglia tracciata a penna, i giorni della settimana in alto e gli orari in colonna: dal 17 al 22 novembre 1986. Era il primo palinsesto di Radio Radio, e quarant’anni dopo è ancora lì, conservato come una reliquia. Quel lunedì mattina in Italia si ascoltava Notorious dei Duran Duran, appena uscito, e la radio privata viveva la sua stagione più vivace.

Nella griglia, accanto ai nomi di Myriam Fecchi, Francesco Acampora e Nicola Maria Fioritti, ce n’era uno evocativo: alle 13:45, ad aprire lo sport, Nando Martellini.

“Questo scritto a mano, con la calligrafia di Maurizio Catalani, mio caro amico col quale ho condiviso un bellissimo periodo. A quest’ora ero in onda proprio io: avevo il mio programma dalle 9 alle 11:30. Avevo 24 anni”. Mostrando il foglio in diretta, Fabio Duranti ha festeggiato così i 40 anni del marchio Radio Radio, tornando a quel giorno e a chi c’era prima. Alle 7 del mattino ad accendere i microfoni era stato Federico Biagione, che di inaugurazioni se ne intendeva: quattro anni prima, nel novembre del 1982, aveva aperto i programmi di StereoRai. “Figuriamoci, sono un pioniere. Ho messo sei sveglie. Era un giorno abbastanza freddo, mi ricordo: andai piano piano verso l’edicola vicino a via Asiago, presi la mia bella mazzetta di giornali e via”.

La prima settimana di palinsesto di Radio Radio, scritta a mano da Maurizio Catalani

La formula del mattino

Dietro quell’apertura c’era un metodo già collaudato sulla radio pubblica. “Avevo fatto alcuni mesi alle 6 del Buongiorno di Radio 2 e avevo trovato la formula giusta: alternare informazioni non pedanti a un po’ di buona musica. La mattina la gente si sveglia un po’ arrabbiata per andare al lavoro, non le puoi dare lo scrittore paludato”. Da qui nasce un’idea del mezzo che quarant’anni non hanno scalfito: “La radio è forse l’unico vero mezzo immediato: se hai dentro qualcosa la trasmette, se non ce l’hai non c’è niente da fare. È come il coraggio di Manzoni. In televisione puoi essere bello, basso, alto, simpatico o buffo, c’è l’immagine. La radio no, è comunicazione di quello che hai dentro. Devi avere qualcosa da dire, ma dal cuore. E questo amore è una camera a gas, diceva Nannini: è proprio così”.

Né clic né algoritmi

È un’attitudine, più che un talento. Un antidoto a tutto ciò che oggi misura il successo: “Se ami il prossimo e lo vuoi trasmettere, la radio è il tuo mezzo ideale. Non ha niente a che vedere con i click, le impression, questo e quello: non ce ne frega niente. Noi facciamo la radio, chi vuole seguire segue”.

Il compleanno diventa anche l’occasione per togliersi qualche sassolino. “Cercano di distruggerci in tutti i modi, ma non ci riusciranno mai. Oggi abbiamo l’aumento dell’energia, le burocrazie, la concorrenza sleale. Noi dobbiamo seguire delle regole, abbiamo le concessioni, dobbiamo pagare la SIAE, il ROC, il Ministero, le tasse. Poi arrivano da fuori gli apolidi, senza oneri, a farci concorrenza”.

I numeri, del resto, danno ragione a chi resiste. Social e algoritmi hanno eroso tempo e attenzione, ma per Myriam Fecchi la radio “è l’unica che tiene per quanto riguarda gli ascolti”.

E poi la novità. Qualcuno ci sta già provando, a fare radio con le macchine, ma la diretta, il contatto con il pubblico e la verità di una voce che arriva in tempo reale restano un’altra cosa: “Le persone percepiscono quando dall’altra parte c’è la realtà. Questo non potrà mai essere superato da nessuna macchina. La radio è e resta il mezzo di intrattenimento e di comunicazione più duttile e più bello che la tecnologia ci abbia mai offerto. Siamo noi, siamo la radio, e la radio continuerà a esistere: è infrangibile, è indistruttibile”.