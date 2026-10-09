Juventus, l’attacco di Sabatini: “Che l’hanno preso a fare? Fa solo danni!”

JUVENTUS – Arrivato il 1° settembre dal Newcastle con un prestito secco fino a giugno 2027, Nick Woltemade non ha ancora lasciato il segno a Torino.

Pagato 69 milioni di sterline dal Newcastle un anno fa, Woltemade ha segnato appena due reti dall’inizio del 2026 in Premier League. In bianconero, invece, solo un gol su calcio di rigore nella roboante vittoria contro il NEC in Europa League.

Nick Woltemade esulta dopo il gol durante la partita del campionato Uefa Europa League MD1 tra Juventus Fc e N.E.C. Nijmegen, a Torino, il 17/09/2026

Neppure la maglia della Germania ha restituito certezze. Convocato da Klopp nell’ultima sosta per le Nazionali, Woltemade si è reso protagonista di un errore clamoroso davanti la porta contro la Serbia, scatenando le critiche di media e tifosi.

Per Sandro Sabatini, in casa Juventus, il problema nasce a monte, nella scelta stessa: “Perché è stato preso un profilo come Woltemade?“.

Il profilo che non c’è

La Juventus veniva da un avvio in cui creava molto e segnava poco, con 4 gol su 55 tiri nelle prime tre giornate, e il tedesco era indiciato come possibile rimedio. Il campo, per ora, racconta altro. Contro il Milan Spalletti lo ha mandato dentro al 75′ e ha ribadito di voler restare fedele a Kolo Muani, ancora a secco.

È su questo punto che si inserisce il rilievo di Sabatini a Radio Radio Mattino – Sport & News: “Non è il centravanti d’area di rigore che serviva a Spalletti“. Il giudizio è senza appello: “Se entra in area fa solo danni!“.

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