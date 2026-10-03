Wanna sì, gli effetti avversi no: il vero circo dell’assurdo al Campidoglio | Con Bianchi e Duranti

Il 23 settembre la Sala della Protomoteca del Campidoglio ha ospitato il Premio Internazionale della Cultura, iniziativa di una casa editrice privata e non di Roma Capitale, che ha premiato Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile per i loro libri. Tra le reazioni politiche, la senatrice Susanna Campione ha parlato di «stupore e indignazione», mentre il consigliere capitolino che aveva richiesto la sala, Dario Nanni, si è scusato pubblicamente. Il caso è finito al centro del dibatti a Un Giorno Speciale con Fabio Duranti e Giorgio Bianchi.

La pena, la redenzione e l’asticella

Il punto, per Duranti, non è la presenza della Marchi, invitata da un’associazione che aveva preso in affitto la sala e di cui il Campidoglio difficilmente poteva conoscere gli ospiti. Madre e figlia, sottolinea, «hanno pagato il loro conto con la giustizia», e in un sistema che guarda alla redenzione delle persone «non c’è nulla di illegale» nel ritirare un premio. Può risultare sconveniente, certo, ma resta il nodo dell’asticella: «La mette la legge o la mette il buon senso?» Escludere chiunque abbia una condanna, o anche una semplice multa, porterebbe molto lontano.

A pesare di più, secondo il conduttore, è un altro fatto: la stessa sala sarebbe stata negata ad associazioni che chiedevano di organizzare un convegno sui risultati tecnici degli eventi avversi da Covid. «Questa è la cosa grave», rimarca, più della premiazione in sé.

Il web e i boccaloni

La provocazione di Bianchi è netta: «io lo farei cavaliere del lavoro», perché la Marchi «ha aperto un filone». Basta aprire il web, osserva, per trovare complottismi alla QAnon, life coach, santoni e «New Age fuori tempo massimo», con seguiti definiti spaventosi. Duranti allarga lo sguardo alle pubblicità sul trading che riempiono i social e alle segnalazioni di truffe che arrivano in redazione, con protagonisti che incassano «fior fior di soldi», anche tra persone con la laurea. Perché «la gente oramai si beve di tutto».

Il confronto, per Bianchi, è impietoso: online ci sono «battaglioni di persone nei confronti dei quali Vanna Marchi è uno scienziato».