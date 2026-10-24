Gollini 6

Prende tre volte il suo cognome, con responsabilità sul terzo ma non sul primo a giudizio di chi scrive.

Mancini 6,5

Battaglia intensa con soglia di attenzione elevata, duelli e gestione della palla da razionalizzare anche nei momenti più caldi.

N’Dicka 6,5

Fa capoccella pure sul 3 – 3, dopo una gara trascorsa a governare il traffico aereo. I gol del Napoli arrivano tutti in seguito a situazioni caratterizzate da grandi giocate il primo e il terzo, da un episodio rocambolesco il secondo.

Hermoso 6 –

Tanta fatica, in una gara intensa che lo ha visto un po’ meno “pretoriano” di Gasperini rispetto alla soglia abituale.

Rensch 6

Il cartellino è immeritato e lo manda un po’ in confusione, fino a quel momento era parso tatticamente assennato.

De Roon 6,5

Qualcosina sbaglia, qualche zolla la smarrisce, ma quello che mette in partita a livello di lettura tattica e di razionalizzazione della disposizione dei compagni è decisivo per gli equilibri.

Pisilli 6,5

La necessità di avere densità in mezzo fa brillare la quantità, sacrificando le qualità che rivedremo martedì sera contro il Cagliari.

Wesley 6

Migliora nel finale cambiando lato, dopo una prima parte in sofferenza. Mette in mezzo la palla del 3 – 3.

Soulé 8

L’anima della Roma, dal primo all’ultimo minuto. Il gol è un tratto di china mancina su carta millimetrata, ciliegina sulla torta di una prestazione totale. Totale.

Cristante 6,5

Ha ripreso le redini dopo aver iniziato da incursore. Un palo grida vendetta.

Malen 6,5

Un gol sbagliato, ma in mezzo a una partita nella quale estrae dal cilindro rischi per Meret in un ginepraio di parastinchi. Quando arretra, si concede momenti di regia offensiva.

Balerdi 8

A momenti balordi, rimedia Balerdi.

Molina 7

Quando arriva lui, la Roma acquisisce cavalli nel motore, i pistoni ricominciano a scorrere.

Castro 6,5

Ci mette la faccia, in tutti i sensi. Lui e Malen possono coesistere.

Ghilardi SV

Mora SV

Gasperini 7

La Roma trova risorse fisiche e psicologiche laddove altri già scriverebbero le pagelle.