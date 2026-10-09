E’ finalmente tornato il campionato! La sesta giornata di Serie A, dopo la sosta per le Nazionali, promette di riaccendere la corsa al vertice, con Roma, Inter e Lazio appaiate in testa. Il programma delle big si aprirà sabato alle 18:00 con Inter-Parma: dopo il 2-2 nello scontro diretto dell’Olimpico, i nerazzurri cercano i tre punti per mettere pressione alle romane. Alle 20:45 toccherà al Napoli di Allegri, che ospiterà il Frosinone: il pareggio contro la Fiorentina ha lasciato gli azzurri a sei punti dalla vetta, rendendo fondamentale un ritorno alla vittoria.

Domenica alle 12:30 la Roma sarà ospite del Como: i giallorossi vogliono ripartire dopo il pari con l’Inter e difendere il primato. Alle 15:00 la Lazio riceverà il Monza, con l’obiettivo di dare continuità al successo di Venezia e confermare l’ottimo avvio di campionato.

Alle 18:00 il Milan farà visita al Sassuolo: ancora imbattuti e reduci dal 3-0 sul Lecce, i rossoneri cercano un’altra vittoria per restare a ridosso della testa della classifica. In serata, alle 20:45, la Juventus sarà di scena a Cagliari, in una trasferta insidiosa contro una squadra protagonista di un’ottima partenza: dopo il successo sull’Atalanta, i bianconeri vogliono trovare continuità.

Il programma delle big si completerà lunedì 12 ottobre alle 18:30 con Atalanta-Venezia: i bergamaschi sono chiamati a reagire dopo tre sconfitte consecutive.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: