Lazio – Parma, Fusco “A botta calda”: “Non la cita nessuno, ma la Lazio esiste ed è prima in classifica”

Lazio sola in testa alla classifica per una notte. In casa con il Parma arriva una vittoria per 2 a 1, segnano Taylor e arriva una autorete su cross di Tavares. Sorride Gattuso, gioiscono i tifosi biancocelesti, il commento della partita è di Alessandro Fusco: “Vorrei cominciare con un titolo, la Lazio esiste. Nelle analisi del prepartita ho sentito grandi analisi, ho sentito parlare di Inter, Roma, Como, nessuno ha citato la Lazio. La Lazio è prima assoluta un classifica, ha la miglior difesa e una media punti stratosferica. Una cosa che lascia a bocca aperta tutti quelli che pensavano alla retrocessione. Frattesi fa bene a ridere del -18.

Il gioco della Lazio è molto interessante. All’inizio del secondo tempo con Monza e Milan aveva trovato difficoltà, stavolta sono rientrati dagli spogliatoi e si sono mangiati il campo. Voglio citare due giocatori, Belayane e Floriani Mussolini che non so quanti polmoni abbia, almeno sei”.