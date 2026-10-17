Juventus, Visnadi lancia l’allarme su Spalletti: “È ora di metterlo in discussione!”

La Juventus di Spalletti continua a cercare quella continuità di risultati e prestazioni necessaria per tornare a competere stabilmente ai vertici del calcio italiano. Una situazione che inevitabilmente alimenta il dibattito intorno alla posizione del tecnico di Certaldo, chiamato a dare un’identità precisa a una squadra che, nonostante le aspettative, fatica ancora a trovare il giusto equilibrio.

Il pareggio per 1-1 sul campo del Cagliari ha aggiunto nuovi interrogativi. Sia per quanto visto durante i novanta minuti, sia (soprattutto) per il nervosismo emerso nel finale, quando Spalletti ha avuto un acceso diverbio con Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblù. E anche le sue dichiarazioni nel post-partita non hanno certamente contribuito a placare gli animi.

Gli schieramenti sono chiari. Se da un lato c’è chi continua a difendere l’allenatore, sottolineandone le capacità e la necessità di concedergli tempo, dall’altro iniziano a emergere valutazioni più critiche. E neanche troppo per assurdo, molte non riguardano esclusivamente il rendimento della squadra.

Juventus, Visnadi su Spalletti: “È ora di metterlo in discussione”

Tra le voci più critiche c’è quella di Gianni Visnadi, intervenuto ai microfoni di Radio Radio – Lo Sport. Il giornalista ha espresso alcune perplessità soprattutto sul comportamento dell’ex CT della Nazionale, prendendo spunto proprio da quanto accaduto a Cagliari.

“Credo che sia anche ora di mettere in discussione Spalletti, perché a me sembra tutto meno che un uomo tranquillo“, ha dichiarato Visnadi.

Il riferimento è alla reazione avuta nei confronti di Pisacane e alle successive parole dell’allenatore juventino: “Se uno al novantesimo ha lo scatto che ha avuto con Pisacane e un quarto d’ora dopo dice le cose che ha detto nella sua prima intervista post partita, penso che ci siano delle cose abbastanza da monitorare con grande attenzione”.

Una critica che, secondo Visnadi, non cancella le qualità professionali di Spalletti, ma rende necessario interrogarsi sul suo attuale percorso alla Juventus. “Noi a Spalletti concediamo tutto, gli abbiamo dato tempo e ci fidiamo di lui perché è bravo. Però a me pare che lo Spalletti post Nazionale sia uno Spalletti completamente diverso da quello di Napoli e precedente“.

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