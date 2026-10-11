Max Verstappen conquista il GP di Singapore a Marina Bay, diciassettesima tappa del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull taglia il traguardo davanti a Leclerc e Kimi Antonelli, che aumenta il vantaggio in classifica e ad Austin avrà la prima occasione per laurearsi campione del mondo. Norris chiude quarto, seguito da Piastri e Hamilton. Russell, costretto a scattare dal fondo per una penalità, riesce a limitare i danni e termina nono.

GP Singapore, le pagelle di Paolo Marcacci

Max Verstappen 10

Non è più il Campione del Mondo, però resta il migliore del pianeta, attualmente.

Charles Leclerc 8

Ha corso, sin dallo start, con la testa e con tanto cuore, ottenendo dalla Ferrari il massimo ottenibile oggi.

Kimi Antonelli 7,5

Una gara sofferta, a cominciare dallo stress fisico e atletico – sì, atletico – e alla fine il podio è goduto come una vittoria. Uno come Prost avrebbe fatto lo stesso: è un complimento enorme.

George Russell 7+

Aveva gettato la sprint alle ortiche, in gara offre una prestazione solida, degna del gran pilota che contigua a essere, pur lontano dai riflettori.

Fernando Alonso 7+

Classe allo stato puro, su una specie di Apecar.

Nico Hulkenberg 7

Ci mette il “manico” ed è evidente che l’Audi guadagni grazie a lui un pedigree più nobile rispetto a ciò che il team sta mettendo a disposizione dei piloti.

Lewis Hamilton 5

Sbaglia in pieno la strategia, assumendosene con classe la responsabilità, anche via audio.