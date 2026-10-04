Max Verstappen 10

Ha reso docile la Red Bull, dominato gli eventi non solo atmosferici, tenuto a bada avversari in grande forma. Vittoria d’autore.

Lewis Hamilton 9

Il muretto Ferrari gli ha moltiplicato i coefficienti di difficoltà, lui stavolta è riuscito a portare a termine una rimonta che è stata edificata su una doppia scommessa: prima puntare sulla mescola che era ancora la più rischiosa, visto il fondo stradale, poi mettere nel mirino un avversario dopo l’altro.

Kimi Antonelli 8,5

Veleggiare – in tutti i sensi – per proteggere il tesoretto di punti. Non disdegnando di insidiare Max quando gli eventi sembrano propizi ma, in primo luogo, ragionando come faceva…un certo Niki. Esagerazione? Secondo noi no: lo stampo è quello.

Isack Hadjar 8 +

Gara d’autore, resistendo al ritorno di Hamilton finché ha potuto, senza mai scollarsi dal trenino di testa.

Charles Leclerc 7

Anche lui come il compagno rialza le quotazioni ferrariste appigliandosi alla propria prestazione e a ciò che il passo gara gli consegna su posta asciutta.

Fernando Alonso 6,5

Festeggia il rinnovo di contratto candidandosi, per l’ennesima volta, al ruolo di protagonista per il remake di Benjamin Button.

Muretto Ferrari 4

Come quelli che, imboccata l’autostrada contromano, pensano che tutti gli altri vadano nel senso sbagliato.