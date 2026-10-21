COMO FABREGAS – Nel calcio europeo l’accostamento è ormai un riflesso condizionato: ogni allenatore giovane, con un’idea di gioco riconoscibile e un club in ascesa alle spalle, finisce prima o poi nella lista dei possibili eredi di una grande panchina. Cesc Fabregas, che a Como ha costruito una squadra ambiziosa tra Serie A e Champions League, è da tempo uno dei nomi che la stampa inglese lega alle big della Premier. Compreso un Manchester United che, intanto, ha affidato la guida a Michael Carrick con un contratto fino al 2029.

La domanda sul futuro

Alla vigilia di Como-Manchester United, terza giornata della fase campionato di Champions League, la domanda è arrivata senza giri di parole: “In futuro, le piacerebbe tornare a Old Trafford da allenatore?“.

Il momento, del resto, non è dei più semplici per lo United: la squadra di Carrick arriva a Como senza vittorie da sei partite tra tutte le competizioni. Parlare di successione in una settimana così significa, di fatto, mettere in discussione chi la panchina la occupa già.

La risposta è stata netta: “Io non rispondo: questa è una domanda brutta e senza rispetto“, ha tagliato corto il tecnico spagnolo, evitando di alimentare un tema che in Inghilterra circola già da tempo.

Il rispetto come scudo

È su questo terreno che Fabregas ha scelto di muoversi. Nel suo ragionamento c’è spazio per “un grandissimo ex giocatore e allenatore come Michael Carrick“, bandiera dello United con 464 presenze in campo e oggi dodicesimo tecnico dei Red Devils dall’addio di Ferguson.

Nessuna smentita, nessuna apertura: solo un confine, tracciato con chiarezza.