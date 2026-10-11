“È un MiG-23, è tutto pieno di scritte russe”: storia di una bufala decennale su Ustica

Il 27 giugno 1980 il DC-9 Itavia precipita al largo di Ustica. Il 18 luglio un MiG-23 libico si schianta sul costone di Castelsilano, in Calabria. Due tragedie distinte, che la vulgata ha fuso in un solo, cinematografico scenario: la battaglia nei cieli, il caccia rimasto nascosto nei boschi per tre settimane. Ad Astrea, Rosanna Piras mette questa versione davanti a chi c’era davvero.

C’è l’ammiraglio Sergio Biraghi, che quel 18 luglio riceve la telefonata del generale Tascio: “È un MiG-23, è tutto pieno di scritte russe”. Manda sul posto il suo interprete, ascolta le comunicazioni del gregario che chiama per minuti un compagno che non risponde più. E consegna al giudice Priore un intero armadietto di documenti, che a un certo punto sparirà. Per fortuna, lui aveva tenuto le copie.

C’è il comandante Cecconello, pilota collaudatore del Reparto Sperimentale di Volo, che arriva sul relitto tre giorni dopo: serbatoi a secco, nessun incendio, nessun segno di combattimento. “Zero segni di qualsiasi natura”.

E c’è Vittorio Argento, giornalista aeronautico, che legge in diretta le parole dei magistrati sulle perizie che collegavano i due eventi, e ricorda la telefonata con il sindaco di Castelsilano, esasperato da una domanda che si sente rivolgere da quarant’anni.

Una puntata che non chiude il mistero di Ustica, ma toglie di mezzo uno dei suoi equivoci più duri a morire. Il racconto completo, con i dettagli dell’armadietto scomparso e del finto “missile” ripescato in mare, è nella video-intervista di Rosanna Piras.

