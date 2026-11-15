“Un lavaggio del cervello che diventa normalità” | Caso Laterza con Alberto Contri e Giorgio Bianchi

Il confine tra insegnamento e indottrinamento al centro del confronto: dalle pagine sul governo Meloni al modo in cui la scuola racconta la storia e forma il giudizio degli studenti.

La polemica sul manuale di storia Laterza ha riaperto una domanda: dove finisce l’interpretazione dei fatti e dove comincia la propaganda? Nel dibattito affrontiamo la contestazione delle pagine dedicate al governo Meloni, diventata il punto di partenza per una critica più ampia al ruolo dei libri scolastici nella formazione delle idee.

Il caso riguarda Trame del tempo 3, finito al centro dello scontro per alcuni giudizi sull’esecutivo e sul rapporto di Fratelli d’Italia con l’eredità fascista. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha sollecitato il ritiro del volume; Alessandro Laterza ha respinto la richiesta, rivendicando l’autonomia editoriale e contestando l’intervento del ministro sulle scelte dei testi scolastici.

Ne abbiamo parlato in diretta con Alberto Contri e Giorgio Bianchi.