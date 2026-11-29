Il Napoli si ferma ancora, finisce 0 a 0 una delle partite più noiose di questa stagione. L’unica vera emozione della partita arriva a un minuto dalla fine, quando Guida viene richiamato al Var per un tocco di mano. L’arbitro che non aveva concesso il rigore, va a rivedere l’azione e conferma la sua decisione. La mano di Caleta-car non è aderente, la palla dopo il tiro di Lucca tocca anche petto e spalla, ma il pallone di fatto viene fermato anche con l’aiuto della mano. Una situazione particolare certo, ma senza il tocco di braccio il pallone sarebbe probabilmente andato in porta (il che dovrebbe configurare un fallo di mano). Per gli arbitri in sala var è rigore, per Guida no. Ancora una volta si conferma come il regolamento sui falli di mano sia troppo legato all’interpretazione del singolo arbitro. Andrebbero quanto prima inseriti alcuni parametri chiari e quanto più possibile oggettivi.

Al netto dell’episodio, il Napoli ha giocato una partita dove ha messo in campo voglia di vincere, ma senza trovare mai un gioco fluido. L’iniziativa azzurra passa solo per i piedi di Lang e McTominay. Hojlund non è mai stato incisivo, Politano, Neres e Giovane hanno corso e dribblato tanto, senza trovare mai una soluzione. Arriva un altro stop dopo un breve periodo positivo contro un Sassuolo che è poca cosa. Prima dei minuti di recupero finali solo una volta aveva tirato in porta.

La classifica parla di ottavo posto, difficilmente questo Napoli riuscirà ad arrivare tanto più in alto della sua attuale posizione.