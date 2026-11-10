“Speranza lo ha ammesso: aveva letto i contratti che parlavano di sperimentazione continuata”

“Speranza ha ammesso di conoscere gli allegati ai contratti d’acquisto dei vaccini. Lì si diceva che i vaccini erano stati sperimentati in tutta fretta e che la sperimentazione sarebbe proseguita dopo l’immissione in commercio". L'intervista ad Alice Buonguerrieri (FdI)

Un mantra ripetuto a ogni domanda scomoda: salvare vite umane. Per due sedute Roberto Speranza ha difeso così, davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, le scelte prese da ministro della Salute durante la pandemia. La prima audizione si è tenuta a fine ottobre, la seconda il 6 novembre. In quella seconda seduta il clima è precipitato subito: dopo nemmeno un quarto d’ora il presidente Marco Lisei ha dovuto sospendere i lavori. Al centro dello scontro c’era la documentazione richiesta all’ex ministro, oggi deputato del Pd, cioè gli studi e i pareri citati a sostegno delle misure dell’epoca e mai depositati agli atti.

Proprio quel ritornello, secondo Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione, è il punto più fragile della difesa: “Ogni volta che l’ex ministro non sapeva cosa rispondere, o quando non scaricava le responsabilità su altri, perché è successo anche questo, rivendicava ogni scelta come giusta perché fatta per salvare vite umane. Ma i dati dicono che ha fallito nel suo intento: l’Italia ha pianto più decessi di altri Stati europei, nonostante le misure più restrittive, misure draconiane che hanno completamente annullato diritti costituzionalmente garantiti. Se l’obiettivo era quello, ripetuto come un mantra in entrambe le audizioni, non è stato raggiunto. Credo sia il primo dato da rilevare”.

Le carte che non arrivano

Per iniziare, le fonti promesse. A sostegno di alcuni studi su lockdown e cure precoci Speranza aveva citato alcuni pareri e indagini scientifiche che però nella seduta seguente sono rimaste nel cassetto. “Non depositare neanche in questa occasione gli studi e i pareri posti a fondamento delle due audizioni l’ho trovato particolarmente imbarazzante. La Commissione, che non era obbligata a farlo, gliene aveva fatto richiesta espressa. Nonostante questo l’ex ministro è tornato in seconda audizione senza depositare nulla di ciò che aveva citato. Questo dà la misura della trasparenza usata allora da chi ci governava, e che continua a essere usata anche ora, probabilmente per nascondere dati che dicono il contrario di quello che ci hanno sempre narrato”.

Il Green Pass come leva

Va notato, però, che dalle due sedute non sono emersi solo silenzi.

“Sono state audizioni particolarmente importanti per le ammissioni fatte su questioni che raccontiamo da tempo e che la politica di allora ha sempre negato. La prima: per la prima volta Speranza ha ammesso che il Green Pass e l’obbligo vaccinale erano uno strumento politico per obbligare tutti a vaccinarsi. Non prevenivano il contagio, se non in minima parte, perché per salvare la faccia hanno tentato di dire anche questo, e non salvavano vite. Basti citare l’audizione di Magrini, ex direttore AIFA, secondo cui lo preveniva ‘un pochino’. Che cosa c’è di scientifico in una dichiarazione simile? Quando chiediamo quale sia l’evidenza scientifica, non sanno rispondere se non con pareri ex post che neanche depositano, così da non poterli far verificare”.

La seduta delle vittime degli effetti avversi in Commissione Covid

Un’ammissione strappata, più che concessa. “Non è stata spontanea, è arrivata dopo domande incalzanti. Oggi chi governava allora ci viene a dire che Green Pass, Super Green Pass e obbligo vaccinale non servivano a impedire i contagi né a salvare vite, ma a obbligare tutti a vaccinarsi. Come si concilia questo con tutti i provvedimenti dell’epoca, che indicavano come obiettivo la salute e la sicurezza pubblica, anche nei luoghi di lavoro? Cade una narrativa, perché c’è la prova provata, in base a quanto ammesso da Speranza, che allora ci hanno mentito”.

Gli allegati dei contratti

Il secondo fronte porta dritto ai documenti d’acquisto.

“Speranza ha ammesso di conoscere gli allegati ai contratti d’acquisto dei vaccini. Lì si diceva che i vaccini erano stati sperimentati in tutta fretta e che la sperimentazione sarebbe proseguita dopo l’immissione in commercio, cioè sulla pelle dei cittadini: una cosa che non ci aveva mai detto nessuno. Davanti ai documenti non ha potuto dire di non conoscerli, né smentirli. Ha ammesso anche di sapere che quegli atti indicavano come non noti l’efficacia, gli effetti a lungo termine e gli effetti avversi. E ha ammesso di sapere, da anni, che un effetto avverso su cinque è grave, gravissimo o addirittura mortale”.

Una consapevolezza che stride con la linea tenuta in aula. “C’è ancora chi oggi dice che gli effetti avversi da vaccino li vede soltanto un malato di mente. Lo stesso Speranza in audizione cercava di ridurli a effetti minimi, quando ci sono documenti che lo smentiscono. Sono documenti che provengono addirittura da lui: dichiarazioni rese davanti al Tribunale dei Ministri, con tanto di tabelle AIFA depositate, che non ci sarebbe venuto a raccontare se non gliele avessimo sottoposte”.

Dalla Commissione alle procure

Resta da capire dove porti tutto questo. “Non siamo un tribunale, non emettiamo sentenze. Ma dobbiamo essere in grado di restituire la verità agli italiani e di portarla, con tanto di documenti, nelle procure, perché anche la magistratura, se ravvisa ipotesi di reato, possa fare la sua parte. La consapevolezza è un’arma molto importante anche per la gestione futura di eventuali nuove pandemie, che speriamo non arrivino. Mi auguro che i cittadini facciano la loro parte: che seguano i lavori, leggano i documenti che citiamo e, alla fine, approfondiscano la relazione che consegneremo agli italiani e depositeremo in procura. È doveroso proseguire nella ricerca della verità, perché gli italiani sappiano come è stato gestito uno dei periodi più tristi e opachi della storia della Repubblica”.

Nel video l’intervista di Fabio Duranti.