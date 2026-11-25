Secondo i primi risultati della nuova indagine ISTAT, il 31,9% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una volta nella vita violenza fisica o sessuale. Quasi una su tre – 6 milioni e 400mila. Non è un’emergenza improvvisa ma una condizione strutturale che si ripete ogni anno e che (spesso) emerge solo quando diventa cronaca nera.

Perché serve l’educazione sessuo-affettiva

Nel 2025 le vittime che hanno chiamato il 1522 sono state 25.970; la casa resta il luogo più frequente della violenza e il coniuge o l’ex partner gli autori più indicati. I dati del Viminale lo confermano: nei primi nove mesi del 2026 58 delle 67 donne uccise lo sono state in ambito familiare o relazionale.

Le ferite iniziano presto: il 15,3% delle italiane ha subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni e, secondo la nuova elaborazione di ISTAT e Save the Children, nel 61,5% dei casi i figli hanno assistito agli abusi contro la madre. Tra le donne di 25-44 anni solo il 40,5% riconosce la violenza subita come reato e appena il 4,7% denuncia. Imparare a riconoscere il consenso e i segnali del controllo prima che diventino cronaca è, per chi lavora sulla prevenzione, il compito della scuola.

Eppure l’Italia è tra i pochi Paesi dell’Unione europea senza un insegnamento curricolare obbligatorio di educazione sessuo-affettiva, e dal giugno 2026 la legge sul consenso informato impone alle scuole medie e superiori di chiedere l’autorizzazione scritta dei genitori per queste attività, che restano vietate nelle scuole dell’infanzia e primarie. Il tema però resta spesso confinato alle lezioni di scienze, in modo frammentato e limitato solo agli aspetti biologici. Servono percorsi stabili e qualificati che insegnino a riconoscere il consenso, il rispetto, le emozioni e i segnali del controllo prima che diventino cronaca. L’insegnamento dovrebbe essere adeguato in base all’età dello studente.

Altrove la violenza è scritta nelle leggi, e nelle ultime ore lo hanno ricordato due episodi

Lunedì 23 novembre a Qom, in Iran, la cantante Parastoo Ahmadi, 29 anni, è stata fustigata con 74 frustate, la stessa pena eseguita su quattro membri della sua troupe. La sua colpa è un concerto in streaming del dicembre 2024 in cui ha cantato senza hijab; il video ha superato i tre milioni di visualizzazioni. Ai cinque è stato imposto anche un divieto di due anni di attività artistica e di espatrio. Amnesty International ha definito la fustigazione una pena crudele, inumana e degradante, che viola il divieto assoluto di tortura. Nelle strade iraniane sempre più donne sfidano l’obbligo del velo e le autorità esitano a stringere la morsa; ma la norma resta in vigore, e nei tribunali può costare caro.

In Afghanistan, nella provincia di Balkh, i talebani hanno ordinato di eliminare i nomi delle donne dai documenti ufficiali, comprese ricette e cartelle cliniche, sostituendoli con “Bibi”, che significa “nonna” o “donna anziana”. Le attiviste temono per l’assistenza medica alle pazienti. Il quadro generale lo aveva già descritto UN Women ad agosto: dal 2021 oltre cento decreti contro donne e ragazze, e solo il 7% delle donne lavora, contro l’84% degli uomini.

Dopo il 25 novembre

Il 25 novembre finirà, come ogni anno. Resteranno le panchine rosse, i post, le dichiarazioni di rito. E resterà intatto il dato da cui siamo partiti: quasi una donna italiana su tre ha subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita.

Le cronache di questi giorni lasciano tre cose da portarsi dietro:

La prima è che la violenza nasce vicino a noi. Non nel buio di un vicolo, ma dentro le relazioni e le case. Per questo non si combatte solo con più controlli: servono prevenzione, educazione affettiva fin dalla scuola e centri antiviolenza finanziati, perché una donna che chiede aiuto trovi qualcuno che risponde.

La seconda è che senza numeri affidabili si va a tentoni. Se ognuno conta i femminicidi a modo suo, nessuno può dire se le politiche funzionano. Applicare la legge 53 non è burocrazia, è il primo atto di protezione.

La terza è che ciò che accade a Qom o a Balkh ci riguarda. Quando una cantante viene frustata per aver cantato senza velo, o a una donna si toglie il nome per sostituirlo con un appellativo generico, si stabilisce un principio: che la voce e l’identità di una donna siano concessioni, non diritti.

Ricordare le vittime è un dovere. Ma il 26 novembre è il giorno in cui si misura se abbiamo davvero capito: nelle scuole, nei tribunali, nelle redazioni, nelle scelte politiche e in quelle quotidiane. Per chi ha bisogno di aiuto, o conosce qualcuna che ne ha, il numero gratuito antiviolenza e stalking è il 1522, attivo 24 ore su 24.