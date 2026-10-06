Il 2026 di Jannik Sinner finisce qui. Dopo settimane di tentativi, rinvii e forfait, il tennista azzurro ha annunciato attraverso un video pubblicato sui propri canali social la decisione di non tornare più in campo nel corso di questa stagione. Alla base dello stop c’è il problema al ginocchio destro che lo accompagna ormai da diversi mesi. D’accordo con il proprio staff medico, Sinner ha scelto di sottoporsi a un nuovo ciclo di trattamenti e di utilizzare gli ultimi mesi dell’anno per recuperare completamente.

Sinner: «La mia stagione 2026 è ufficialmente finita»

L’annuncio è arrivato direttamente dal numero uno del mondo: “Io e i miei dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che la mia stagione 2026 è ufficialmente finita”. Una scelta improntata alla prudenza, con l’obiettivo di evitare ulteriori ricadute e poter iniziare nelle migliori condizioni la preparazione per il 2027.

L’ultima partita disputata da Sinner resta così la finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio, vinta contro Alexander Zverev. Da quel momento il problema al ginocchio gli ha impedito di prendere parte alla tournée nordamericana, agli US Open e successivamente agli appuntamenti asiatici.

Niente ATP Finals di Torino

La decisione comporta anche la rinuncia alle ATP Finals di Torino, uno degli appuntamenti più importanti dell’ultima parte della stagione e torneo che Sinner aveva vinto nelle due precedenti edizioni. Salterà inoltre l’intero finale del calendario indoor europeo (Coppa Davis compresa, malauguratamente per i tifosi italiani).

Dopo aver provato nelle ultime settimane a programmare il rientro, prima a Pechino e poi a Shanghai, Sinner e il suo staff hanno quindi scelto di cambiare strategia: nessuna corsa contro il tempo, ma recupero completo prima di tornare a competere.