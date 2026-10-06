Un momento che, ancora una volta, ci ha fatto vedere come il calcio non sia un semplice gioco. Una risposta di poche parole, seguita dall’applauso sentito di tutta la sala stampa. Roberto Mancini ha ricordato Gianluca Vialli al termine della vittoria dell’Italia per 3-1 contro la Turchia, nella quarta giornata di Nations League.

Durante la conferenza al Dall’Ara, al commissario tecnico è stato chiesto cosa gli fosse mancato maggiormente rispetto alla sua prima esperienza sulla panchina azzurra.

Mancini si è fermato per qualche istante prima di rispondere: “Luca. Luca Vialli”. Parole sufficienti a far partire immediatamente l’applauso dei giornalisti presenti in sala, oltre a scatenare una più che legittima commozione fra tutti i presenti.

Italia-Turchia: Mancini e il legame con Vialli

Quello tra Mancini e Vialli è stato un rapporto andato ben oltre il calcio. Compagni nella Sampdoria dello storico Scudetto del 1991, i due si sono ritrovati molti anni dopo in Nazionale, con Vialli nel ruolo di capo delegazione durante il primo ciclo del CT.

Insieme hanno vissuto anche il successo dell’Italia a Euro 2020, culminato nella finale di Wembley contro l’Inghilterra. Il ricordo era tornato già prima della sfida con la Turchia. Intervenendo a Radio Rai, Mancini aveva parlato dell’amico scomparso nel gennaio 2023 con una frase altrettanto semplice: “Luca è qui con noi. Sempre“.

Dopo Italia-Turchia, davanti alla domanda sul suo ritorno in azzurro, il pensiero è andato ancora una volta lì. A un uomo, un calciatore e un simbolo della Nazionale a cui anche i giocatori erano e saranno sempre molto legati.