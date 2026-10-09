Sinner, stop fino al 2027: “C’è una cosa che mi disturba molto” ▷ L’attacco di Jacobelli

La stagione 2026 di Jannik Sinner è finita: il numero 1 del mondo tornerà in campo solo nel 2027, dopo un ciclo di cure al ginocchio destro. Una diagnosi mai ufficializzata ha lasciato spazio a ipotesi e previsioni, mentre sulla scelta del campione altoatesino interviene Xavier Jacobelli.

Il diritto di curarsi

Terapia conservativa, nessun intervento chirurgico e un obiettivo dichiarato: tornare in campo nel 2027, con l’Australian Open di Melbourne come primo appuntamento possibile. Lo stop sarà lungo e, con ogni probabilità, consegnerà ad Alexander Zverev la vetta del ranking. Eppure, per Jacobelli, la decisione non ammette discussioni: “Merita il massimo rispetto“.

L”italiano Jannik Sinner durante il torneo di tennis Roland Garros, singolare maschile, secondo turno. Nella foto il tennista seduto dopo un malessre dovuto al forte caldo. Parigi, 28/05/2026

Dall’ultima partita ufficiale sono saltati Montreal, Cincinnati, gli Us Open, Pechino e Shanghai, e ora anche il Masters 1000 di Parigi e le Atp Finals di Torino. Secondo le ricostruzioni, tra i consulti c’è stato quello a Lione con lo specialista del ginocchio Bertrand Sonnery-Cottet, che avrebbe indicato la via conservativa.

Il video pubblicato sui social martedì 6 ottobre va nella stessa direzione: “Devo pensare alla mia carriera a lungo termine“. Per Jacobelli il discorso finisce lì: “Ha detto tutto, il resto è fuffa“.

Il rumore attorno al ginocchio

Nessuna diagnosi è stata ufficializzata. Nel frattempo si moltiplicano i pronostici sui tempi di recupero. A disturbare Jacobelli è soprattutto il rumore: “La ridda di congetture, di ipotesi, di illazioni e di previsioni mi disturba molto“.

A 25 anni Sinner ha già alle spalle una carriera eccezionale, quella di “uno dei più grandi sportivi nella storia del nostro paese“. Le previsioni negative di chi non sopporta il numero 1 superano il limite, avverte Jacobelli: “Francamente non è accettabile“. Sinner, nelle parole di Jacobelli, “ha il sacrosanto diritto di scegliere che cosa fare per curarsi nel modo migliore“.

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