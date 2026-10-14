È durato appena due giorni il nuovo murale dedicato a José Mourinho: L’opera realizzata dallo street artist romano Drugi, in occasione del ritorno dello Special One nella Capitale per la sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, è stata deturpata a poche ore dalla partita dell’Olimpico.

Le immagini mostrano il volto dell’allenatore portoghese imbrattato, proprio nella parte centrale del disegno. Un gesto che rovina un omaggio pensato per celebrare il rapporto tra Mourinho e la tifoseria giallorossa.

Roma-Real Madrid, deturpato il murales di Mourinho: il tributo alla Conference League

L’opera, comparsa lo scorso 12 ottobre nei pressi dello Stadio Olimpico, era stata accompagnata da una dedica particolarmente significativa: “Ci tenevamo per mano sul tetto d’Europa…“.

Nel disegno Mourinho è raffigurato mentre stringe la mano a un bambino con la maglia della Roma, che porta con sé il trofeo della Conference League conquistata a Tirana nel 2022. Un’immagine simbolica, pensata per ricordare uno dei momenti più importanti della recente storia giallorossa.

L’artista aveva accompagnato il tributo con un messaggio rivolto proprio al ritorno del tecnico da avversario: “Per una notte dimenticheremo l’amore, ma non dimenticheremo mai chi siamo stati“.

A distanza di appena 48 ore, però, l’opera è stata danneggiata. Al momento non sono noti gli autori del gesto. Il tutto nel giorno di Roma-Real Madrid, una partita dal significato particolare per Mourinho, pronto a ritrovare l’Olimpico e i tifosi con cui aveva condiviso proprio quel successo europeo.