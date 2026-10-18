Tante critiche, zero sconfitte. Vince ancora l’allenatore più criticato (a sproposito) della Serie A: Milan – Atalanta finisce 3 a 1. In un campionato dove diversi allenatori godono di crediti pressoché infiniti, il tecnico portoghese prosegue il suo cammino. Il Milan non gioca un calcio straordinario, rischia addirittura di farsi rimontare dopo essere passata in vantaggio per 3 a 0, ma porta a casa i tre punti. Il Milan è al quarto posto in classifica, sopra Napoli, Juventus, Como e Atalanta.

Goncalo Ramos e Gila hanno sicuramente migliorato la rosa, aver perso Leao potrebbe aver migliorato l’umore generale nello spogliatoio, Il Milan non ha una rosa abbastanza attrezzata da competere per lo scudetto, l’Inter comunque è a 4 punti di distanza. Il Milan non gioca benissimo, stasera è stato anche fortunato. Dopo 7 partite il Milan non ha mai perso, forse le critiche rivolte ad Amorim ora dovranno ammorbidirsi.