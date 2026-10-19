“Non mi sorprenderei se la Juventus non raggiungesse nemmeno la Conference”

Undici punti in sette giornate, ottavo posto e otto lunghezze da Inter e Lazio, ora in testa a quota 19: la Juventus lascia l’Allianz Stadium con un 3-0 che pesa sulla classifica e sull’umore. Spalletti ha parlato di una squadra senza ritmo e senza idee, ammettendo: “Difficile anche darsi spiegazioni“.

Vetrine frantumate, propaganda svelata

Provstgaard di testa al 37′, Isaksen al 66′, Dele-Bashiru all’89′: la Lazio di Gattuso chiude 3-0 all’Allianz Stadium, dopo il pareggio di Cagliari che aveva già frenato i bianconeri. Tony Damascelli, a Radio Radio Mattino – Sport & News, indica ciò che il risultato ha messo a nudo: “Ieri sera sono state frantumate le vetrine, ma prima non era tutto pulito, aldilà della propaganda“.

Nel dopogara Spalletti ha riconosciuto una squadra inferiore, lenta di gambe e di testa, e ha indicato due strade: il confronto con il gruppo e la revisione della metodologia di lavoro, con i fischi dello Stadium a fare da sfondo.

Il giornalista indica anche l’immagine che racchiude la serata: “Il fotogramma finale della Juventus dimostra che sono saltate tutte le marcature. Ha messo in campo 5 attaccanti, ormai non c’è più una logica“.

Ma il punto, per lui, non si esaurisce nella sfida con la Lazio: “Non bisogna fermarsi a ieri sera: il primo tempo di Vigo cosa è stato? La seconda parte di gara contro il Sassuolo cosa è stata? E come la Juventus ha mancato la qualificazione in Champions l’anno scorso?“.

Il nodo Conference tra immagine e bilancio

Lo scorso maggio Roma e Como, terza e quarta, hanno preso i posti Champions, mentre Milan e Juventus, quinta e sesta, sono finite in Europa League. Il percorso europeo procede a punteggio pieno dopo due giornate, mentre in campionato i punti sono 11 in sette partite: un contrasto che rende più ripida la rincorsa alle posizioni di vertice.

Il passaggio più duro arriva in chiusura: “C’è un problema molto serio: non mi stupirei se la Juventus non riuscisse a raggiungere nemmeno la Conference. Questo avrebbe conseguenze gravissime di immagine e di bilancio“.

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