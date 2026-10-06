Intervista a Bryan Cristante ▷ Il punto sull’infortunio al ginocchio e il messaggio a Mourinho

Il ginocchio fa ancora male e la doppia sfida con Como e Real Madrid rischia di vederla dalla tribuna. Bryan Cristante non nasconde la preoccupazione: «La vedo un po’ difficile». Il centrocampista giallorosso ha parlato a margine di “Meet 4 Real”, la serata con i tifosi organizzata all’adidas Brand Center di via del Corso, a Roma, riservata a chi aveva acquistato una maglia giallorossa nei giorni scorsi. Un’infiammazione al ginocchio destro lo ha fermato durante la sosta, dopo che aveva già dovuto rinunciare alla convocazione di Mancini per una lombalgia. Ma nelle sue parole c’è spazio anche per la voglia di ripetere la grande stagione passata, il ritorno all’Olimpico di José Mourinho, oggi sulla panchina del Real, e un giudizio sulla nuova Italia.

Partiamo da questo infortunio che c’è stato durante questa sosta. Gasperini ha fatto un po’ il misterioso sui tempi di recupero: prima salta Como e Real Madrid, poi non si sa. Ci puoi fare un po’ di chiarezza?

«No, questo è un fastidio al ginocchio… Vediamo chiaramente di recuperare il prima possibile. Speriamo, però insomma, la vedo un po’ difficile. Cerchiamo comunque di fare il più presto possibile».

Bryan, c’è un aspetto che Gian Piero Gasperini ha sottolineato più volte in questa stagione, ovvero il fatto che molti giocatori, compreso te, abbiano fatto tanto per restare alla Roma e continuare. La Roma ha iniziato anche la stagione nel modo più positivo possibile. Questo aspetto, il fatto di voler restare e continuare alla Roma, vi spinge anche a creare qualcosa di speciale in questa stagione?

«Assolutamente. Intanto penso che la continuità sia fondamentale. L’anno scorso abbiamo fatto una grande stagione, quindi avevamo tutti voglia di ripeterci. Sapevamo che saremmo partiti da una base più solida, più consolidata, quindi chiaramente c’è stata la voglia da parte di tutti di restare, per ripetersi e provare a fare meglio».

Adesso c’è la sfida di Como e subito dopo il Real Madrid: un passaggio importante, se non chiave, già della stagione.

«Sì, è ancora presto, poi chiaramente sarà ancora tutto aperto. Però sicuramente sono due grandi partite, con una nostra diretta avversaria e il Real… è sempre il Real Madrid. Quindi chiaramente sono due partite importanti, belle, però è presto: il campionato è ancora lungo».

L’emozione è anche quella di ritrovare José Mourinho tra qualche giorno?

«Beh, certo. Fa sempre piacere ritrovare il mister. Abbiamo vissuto bellissimi momenti e sarà sicuramente un grandissimo piacere».

Bryan, hai visto in TV la partita dell’Italia? Come ti sembra questo nuovo corso, se così si può chiamare, di Mancini?

«Mi sembra bene. Chiaramente c’è stata anche qualche difficoltà iniziale, con tanti ragazzi giovani, però penso che i ragazzi giovani abbiano fatto benissimo, che ci sia un gran futuro e che ci siano tanti giocatori che possono fare bene da qui in avanti e che potranno solamente crescere».

A novembre potresti esserci anche tu con la Nazionale?

«Vediamo come va il resto della stagione».

Se dovessi dirci cosa è cambiato, però, nonostante la posizione sia più o meno la stessa, è cambiato qualcosa secondo te anche a livello di consapevolezza, magari di poter sognare qualcosa di più grande?

«La consapevolezza sicuramente è maggiore. Sappiamo che veniamo da una stagione in cui siamo arrivati terzi in classifica, quindi chiaramente sappiamo che possiamo arrivare in quelle posizioni. Come ho detto prima, il nostro obiettivo è mantenere gli standard della stagione scorsa e quindi arrivare il più in alto possibile. Le stagioni sono lunghe e il campionato italiano è un campionato difficile. Vogliamo ripeterci».