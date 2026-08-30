“La sinistra ripudia il woke ma non il potere che ne ha ereditato” | Con Boni Castellane

Negli ultimi mesi il dibattito pubblico, soprattutto negli Stati Uniti ma con ricadute anche in Italia, registra un progressivo allontanamento di ampi settori della sinistra dalle posizioni più radicali sui temi identitari e di genere, proprio mentre si avvicinano le elezioni. Un fenomeno che si intreccia, nel dibattito mediatico, anche a casi di cronaca diventati simbolici: negli Stati Uniti ha fatto discutere, ad esempio, la vicenda giudiziaria di una madre del Massachusetts accusata di aver ucciso i tre figli, attorno alla quale si è mobilitata una raccolta fondi per la sua difesa legale.

Il “wokismo” come strumento di mobilitazione elettorale

Su questo scenario si è inserito l’editoriale di Boni Castellane su La Verità, dal titolo “La sinistra globale molla il woke ma non il potere che le ha affruttato”. Ospite di Stefano Molinari, l’editorialista ha spiegato che, a suo giudizio, l’ideologia woke non sarebbe un’invenzione della destra ma una realtà concreta, oggi però abbandonata per il timore che possa far perdere le elezioni. Secondo l’analisi proposta, la polarizzazione del dibattito pubblico sui temi di genere sarebbe stata una scelta deliberata della sinistra per mobilitare un elettorato altrimenti disinteressato alla politica, in un contesto di globalizzazione che avrebbe svuotato di contenuti il confronto tradizionale tra destra e sinistra, spostando l’attenzione dal tema del lavoro a quello identitario.

La domanda che, secondo l’editorialista, riguarda ora la destra

Il nodo posto da Castellane riguarda però soprattutto il centrodestra: se il ciclo woke è davvero finito, resta da capire cosa accadrà alle posizioni di potere e alle normative approvate in questi anni sull’onda di quella narrazione. L’editorialista si è chiesto se la destra intenda ora intervenire su questo impianto oppure limitarsi a considerarlo un dato acquisito. Un’analisi che, come sottolineato nel corso della trasmissione, sposta l’attenzione dal presunto “lutto” della sinistra alla scelta politica che attende ora l’altro campo.