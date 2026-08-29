Nella serata di ieri, Alessandro Di Battista è stato trasferito d’urgenza in una struttura ospedaliera a Cuba. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex deputato si trova in condizioni critiche a seguito di un forte malessere accompagnato da mal di testa.

In una nota, il Movimento 5 Stelle ha espresso “grande preoccupazione” per l’ex deputato. “La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferisce su X: “Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”.