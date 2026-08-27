Serata più che amara per il Lione di Paulo Fonseca, eliminato ai playoff di Champions League dopo la sconfitta per 2-1 contro il Fenerbahçe al Groupama Stadium. In virtù dell’1-1 dell’andata, i francesi salutano già la massima competizione continetale con un 3-2 complessivo e retrocedono in Europa League.

Inutile la reazione dei francesi nel secondo tempo, suggellata dalla rete di Fofana. La delusione è stata devastante in casa OL, anche e soprattutto per quello che è successo dopo il fischio finale. Prima la rissa furiosa scoppiata in campo e proseguita nel tunnel verso gli spogliatoi fra i giocatori delle due squadre. Poi, lo sfogo amarissimo in conferenza stampa dell’allenatore lusitano.

Lione-Fenerbache, Fonseca perde la pazienza sui cambi

Il tecnico portoghese è stato incalzato sulle proprie scelte e sulla gestione delle sostituzioni. Una domanda che ha provocato una risposta particolarmente amara. “A fine partita è molto facile parlare. Forse sono un allenatore di merda“, ha replicato Fonseca, visibilmente infastidito dalle critiche.

Il riferimento era soprattutto ai cambi effettuati intorno all’ora di gioco, mentre il Lione cercava di recuperare il risultato. Fonseca ha difeso le proprie decisioni, lasciando trasparire tutta la frustrazione per un’eliminazione che impedisce all’OL di tornare nella fase principale della Champions dopo diversi anni di assenza.

Una serata ad alta tensione, proseguita anche dopo il triplice fischio con momenti di caos tra le due squadre. Ma a diventare virale è stata soprattutto la frase pronunciata dall’ex allenatore del Milan davanti ai giornalisti.

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