E adesso il guitto di Kiev Zelensky, attore Nato e prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, allarga insidiosamente il fronte della guerra. Il guitto di Kiev infatti ha mosso battaglia a Masha e Orso, i due protagonisti del noto cartone televisivo per bambini.

In particolare, il dittatore attore Zelensky, in una parola il “dittattore”, ha deciso di sanzionare i creatori del cartone televisivo particolarmente popolare presso il pubblico giovanile. Infatti, i creatori del cartone sono stati accusati di fare propaganda alla Russia di Putin attraverso i personaggi di Masha e Orso.

Quando si crede di aver toccato il fondo

Pensavamo francamente di averle sentite tutte e invece, come si suol dire, quando si ritiene di aver toccato il fondo resta pur sempre possibile scavare e scendere ulteriormente. L’intrepido attore Nato, dunque, gloriosamente armato di alabarde e usbergo, muove guerra contro i pericolosissimi cartoni propagandistici. Già ce lo immaginiamo mentre sfida a singolar tenzone Masha e Orso.

Vi sarebbe da ridere se solo non vi fosse da piangere. Come non mi stanco di ripetere da diverso tempo, George Orwell era un dilettante, dacché la realtà contemporanea ha superato di diverse misure le distopie prodotte dalla sua fervida immaginazione letteraria.

Il ruolo dell’Unione Europea

La cosa più sconvolgente, comunque, non è la follia palese del guitto di Kiev, ma il fatto che l’Unione Europea, treno in corsa verso l’abisso, seguiti a supportarlo nella sua deplorevole guerra, dilapidando risorse e continuando a inviargli armi. Come se appunto quella dell’attore Nato fosse una battaglia di civiltà ed egli incarnasse i sacri valori della democrazia e della libertà, quando in realtà, con tutta evidenza, come sanno anche i bambini che guardano Masha e Orso, egli agisce anzitutto contro il suo popolo, sacrificandolo sull’altare di quell’imperialismo occidentale che spera di poter piegare la Russia di Putin in quanto stato sovrano e resistente alla globalizzazione turboimperialistica made in USA.

Ecco la realtà non detta perché non dicibile.

E ora la guerra intrapresa gloriosamente dal guitto di Kiev contro Masha e Orso credo giovi, se non altro, a far cadere ogni residua maschera. Il guitto di Kiev seguita a coprirsi di ridicolo e nondimeno appare sempre come l’eroe secondo la narrazione liberal-progressista. Si copre ancor più di ridicolo, se mai è possibile, l’Unione Europea che seguita a dargli credito.

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