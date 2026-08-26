Un’esperienza “sfortunata” alla Juve, tante polemiche e una tensione che ancora non sembra abbassarsi: il passaggio di Michele Di Gregorio al Bournemouth continua a far discutere anche per quanto accaduto sui social. Dopo il trasferimento in Premier League, sul profilo Instagram dell’ex portiere della Vecchia Signora sono rimaste soltanto immagini legate alla nuova esperienza inglese, mentre sono scomparsi tutti i riferimenti alle stagioni trascorse in bianconero.

Un gesto che ha provocato la dura reazione di Nicola De Bonis, che ai microfoni di Radio Radio – Lo Sport ha espresso il suo disappunto (e quello di tutta la piazza juventina) nei confronti dell’estremo difensore.

Juve, De Bonis: «Di Gregorio? Comportamento infantile»

«Ha cancellato il suo passato, ci sono solo tre fotografie con la nuova maglia del Bournemouth. Mi sembrano comportamenti abbastanza infantili», ha commentato De Bonis. Il giudizio si è poi spostato sul rendimento avuto da Di Gregorio durante la sua esperienza alla Juventus:

«Verrà ricordato come uno dei peggiori portieri titolari nella storia della Juventus. Ha fallito. Non voglio attribuirgli la responsabilità complessiva della mancata qualificazione in Champions League, ma almeno quattro o cinque gol subiti dalla Juventus l’anno scorso sono colpa sue: errori tecnici, di posizione, episodi che sono rimasti negli occhi di tutti».

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